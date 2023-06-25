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大慈師鐸獎神選的！後壁泰安旌忠文教基金會選出7名得主

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
財團法人台南後壁泰安旌忠文教公益基金會今舉辦成立30周年慶祝活動。圖／後壁泰安旌忠文教公益基金會提供
財團法人台南後壁泰安旌忠文教公益基金會今舉辦成立30周年慶祝活動。圖／後壁泰安旌忠文教公益基金會提供

大慈師鐸獎神選的！財團法人台南後壁泰安旌忠文教公益基金會今舉辦成立30周年慶祝活動，更以「泰安宮天上聖母」之名，開辦第1屆大慈師鐸獎及大慈公益慈善獎，其中師鐸獎7名得主經前置評選後，最後由媽祖聖殿前擲杯多寡產出，增添話題。

供奉媽祖及岳飛聞名的後壁泰安宮及旌忠廟成立該基金會，上午在新營文化中心舉行慶祝大會，台南市長黃偉哲、總統府資政黃崑虎、南市副市長葉澤山等人與會，會中頒發聘書給本屆名譽、榮譽董事長，並頒發獎盃、獎狀給第12屆10大小岳飛忠孝獎14名學子及第1屆大慈公益慈善獎，表彰14名對地方公益慈善有卓越貢獻者，還有首屆大慈師鐸獎，共選出7名校長、教師。

該基金會董事長殷世熙說，7名獲獎師長的遴選過程相當嚴謹，先從9所學校、12名受推薦者，由初審小組書面資料評審及分組至學校訪查，並向後壁區泰安宮天上聖母秉報，將初審資料置於供桌，再奉請天上聖母以擲筊進行決審，每名受推薦人由董事長各擲筊6次，得聖筊合計4次以上者入選，其中得聖筊最多前3名。

獲選大慈師鐸獎得主包括嘉義水上國中老師老師陳志樅、後壁高中主任謝明諺、姚純貞、後壁高中老師鍾成山、歡雅國小校長戴淑娟、後壁國小主任許順清、白河國小校長楊淑敏。

其中，歡雅國小校長戴淑娟的小孩從小視障，戴為此還學習視障特教課程方便照顧，戴淑娟曾任後壁菁寮國小校長8年，擔任校長愛心呵護學子，這次獲選，地方都說實至名歸。

歡雅國小校長戴淑娟獲選為大慈師鐸獎得主。／後壁泰安旌忠文教公益基金會提供
歡雅國小校長戴淑娟獲選為大慈師鐸獎得主。／後壁泰安旌忠文教公益基金會提供

師鐸獎 媽祖

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