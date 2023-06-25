柏林特奧籃球台南子弟奪銀 黃偉哲稱許不放棄的精神

正在德國舉辦的2023夏季特殊奧林匹克運動會已接近尾聲，我國5人制男籃代表隊今在冠軍戰以3分些微差距飲恨，獲得銀牌，成員包括南市好手黃家賢、陳華智。另陳玉化、楊維哲也在桌球男子雙人賽榮獲第4名，市長黃偉哲祝賀並稱許這些運動員，拚到最後一刻不放棄的精神。

體育局表示，台南大學附屬啟聰學校畢業的黃家賢，平日在歸仁體育公園打全場或3對3籃球，渾身充滿運動細胞，可以與一般同儕在場上共享籃球運動樂趣。在學校時最喜歡跟老師單挑，對於老師說的戰術，黃家賢都會認真練習，終於大放光彩，在特奧籃球團體賽勇奪銀牌。

目前就讀中華醫事科大視光科一年級的陳華智，高中3年都是台南新化高工籃球隊成員，高三時因為教練接觸到特奧，透過融合訓練讓他明白與特奧運動員其實也和一般人無異，各自有擅長的技巧跟優勢能力，學習到如何跟特教生相處，也提升自己反應與思考有助團隊表現。陳華智表示，很幸運有如師如兄的教練，還有新化高工校長的支持，可以和特奧運動員一起在特奧舞台上為國爭光，謝謝所有人。