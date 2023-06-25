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助行銷芒果 南市議員陳昆和挺農民媒合友人200箱

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
助行銷芒果， 南市議員陳昆和（中）挺農民媒合友人200箱將陸續出貨。圖／陳昆和服務處提供
助行銷芒果， 南市議員陳昆和（中）挺農民媒合友人200箱將陸續出貨。圖／陳昆和服務處提供

台南議員陳昆和號召業界好友力挺農民，其中前苗栗縣議員、也是前不動產開發商業同業公會理事長鄭聚然，下單訂購200箱愛文芒果，明26日起將陸續出貨，也推薦消費者品嘗台南芒果好滋味。

台南芒果進入採收期，投入下屆南市立委第二選區選戰的陳昆和，早在2021年玉井、楠西、南化芒果盛產時，在市議員周奕齊陪同，訂購4000台斤芒果，分送給不動產開發及建築業等同業，隨後又陸續增購超過10000台斤。

今年芒果採收上市，陳昆和也協助行銷，先號召業界好友，加入預購行列，接著媒合玉井農會、果農產銷團體及個人農友，提報可供採購的數量，並由陳昆和服務團隊提供需求數量，媒合雙方完成交易，自26日起出貨。

陳昆和表示，自己是農家子弟出身，早在經營建設公司時，逢年過節都會採購台南芒果、文旦，分送企業夥伴及親友，也幫農友們解決農果行銷，每年持續不斷。當選市議員後，更有感於選民託付，以實際行動幫助農民。

他說，中央應有專業組織，以結合地方政府，對農、漁、水果產銷有計畫性輔導，適時給予協助，讓風險及傷害降到最低。

芒果 議員 台南

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