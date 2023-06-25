端午連假阿里山創1.5萬觀光人次 觀光工廠停車場都客滿
清明連假最後一天，民眾把握假期出遊，嘉義縣各地景點人潮眾多。阿里山森林遊樂區湧現人潮，清明連假共1萬5千人入園，上山避暑走步道、吸收芬多精；另，還有觀光工廠擺出「停車場已滿」公告，單日近千人次入園，創下疫後觀光新高峰。
端午連假氣溫炎熱，旅遊團和家庭旅行紛紛到山上避暑，阿里山森林遊樂區湧現人潮，森林步道、觀景平台聚集滿滿人潮。嘉義林管處統計，阿里山森林遊樂區入園人次，端午連假累計至今已逾1萬5千人，平均每天約有4千人入園。
嘉義縣共有10家觀光工廠，今天人潮不只擠爆景點，更擠爆鄰近的停車場，有業者今擺出公告「此停車場已滿，請往第二免費停車場」，交管人員說，今天遊客量暴增，近千人入園參觀，不到中午停車場就停滿。
嘉義縣海邊也湧現人潮，東石烤蚵吃到飽高朋滿座，民眾不畏高溫坐在爐火旁，就為品嘗當季最肥美鮮蚵；嘉義布袋港開往澎湖的船也爆滿，現正值澎湖花火節尾聲，每天逾3千船票都已賣光，不少人趕在花火節結束前，一睹煙花盛況。
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