影／防堵登革熱 台南東區回收易積水廢棄物兌換贈品

台南登革熱疫情延燒，主要疫區在仁德區，家家戶戶無不提高警覺，針對戶外盆栽、積水容器等進行清除。而鄰近東區也先後傳出確診病例，為了能夠加強民眾清理廢棄容器的觀念，東區區公所與大智里今天就讓民眾帶著家中廢棄紙類、塑膠桶、鐵鋁罐等易積水物品進行兌換，活動從早上9點開始，短短90分鐘內獎品全數兌罄，總計收回廢棄物就超過600公斤。

上午9點開始，就有民眾們拿著大包小包的資源回收物，有寶特瓶、鐵鋁罐等等到大智里活動中心秤重兌換物品。依照重量每公斤計10點，有的民眾一口氣就累積100點，換得香皂、洗碗精、防蚊液及殺蟲劑，讓他笑得合不攏嘴，大喊「值得」；也有民眾表示一方面能夠將家中廢棄物清除外，還能阻絕病媒蚊孳生，可說是「一舉兩得」。

這場活動是由東區區公所與大智里共同舉辦的兌換活動，因東區大智里與目前登革熱疫區的仁德成功里相鄰，日前也傳出確診案例。為了鼓勵大家能夠將家中易積水容器清除，特別請里民們趕緊將家中廢棄物整理，一同兌換贈品。