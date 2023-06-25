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嘉市區騎樓整平重點施作 有效管理優質人行空間

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市騎樓整平計畫近2年來做不到3公里，有議員認為再10年也無法將市區騎樓完全整平，建議對景點人潮較多的地段優先施作，他發現整平後騎樓被機車占據缺乏管理，市府表示，整平計畫以主要道路、商圈、學區及火車站周邊為優先推動區域，將與警察局勸導、排除機車占用問題。

市議員黃盈智表示，市府騎樓整平計畫2022年950公尺已完工，今年將爭取2000公尺，以這樣的速度、長度，再10年可能也沒有辦法將市區內的騎樓完全整平，建議應先作調查，針對景點人潮較多的地段施作，因為這關係到嘉義市門面，很多觀光客在行走，優先施作。

黃盈智表示，騎樓整平後，很多地方都被機車占據、未能有效管理，間接造成行人地獄，要如何達到優質的人行空間才是重點。

市府工務處表示，騎樓整平計畫以主要道路、商圈周邊、學區周邊及火車站周邊為優先推動區域，經取得店家或民眾同意書後再施作。2022年已完成中山路（吳鳳北路至和平路）、文化路（中山路至民權路）、民生北路（北榮路至光彩街）等路段，總長度約950公尺。

今年向中央爭取498萬元預計推動國華街（民權路至中正路）、民生北路（光彩街至民族路）、中山路（和平路至維新路）等3條路段，目前已設計完成，近期將辦理發包，續向中央爭取增加火車站前中山路-林森西路（民族路至民權路）騎樓整平的額外300萬元補助，未來也將持續向中央爭取經費且凝聚地方共識提高同意率，持續建立優質無障礙的人行環境系統。

對於騎樓整平後遭民眾機車占據，將與警察局合作勸導與排除機車占用問題，以預留至少1.5公尺行人通行區為原則，提供市民步行順暢空間。

火車站 嘉義

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