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南市安平及將軍漁港傳捷報 入選漁業署二星級獎

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市安平及將軍漁港傳捷報， 入選漁業署二星級獎，圖為安平漁港。圖 ／台南市政府提供
南市安平及將軍漁港傳捷報， 入選漁業署二星級獎，圖為安平漁港。圖 ／台南市政府提供

農委會漁業署第三屆「金鑑漁港」評選出爐，台南安平及將軍漁港在全台多處漁港中脫穎而出獲得榮獲二星級獎殊榮。

台南市政府農業局說，有全台唯一從漁港出發的「遊港遊運河」行程，提供安億橋漁人碼頭供旅客上下船，不定期清除水域障礙物，以便船隻停靠及航行，沿途欣賞水岸人文風景，經由市區運河，繞行到安平商港及安平漁港等3個水域，中途經過12座橋梁和紅樹林保護區。

安平漁港遊程包括「安平漁港內港線」和「運河水域」，其中「運河水域」又包含「中國城航段」、「運河全航段」和「星光航班」。「星光航班」是全台唯一平底船，伴隨現場樂師的悠揚樂聲，讓遊客在愜意的氛圍下與風月共度浪漫星空夜晚。

安平漁港棧橋碼頭已完成遮陽設施更新，並且結合太陽能光電系統，成為全台首座可同時發電的「太陽光電碼頭」。

將軍漁港為因應海洋漁業產業變化及配合觀光休閒發展，結合觀光漁市直銷中心、直航澎湖東吉漁港的藍色公路航線及娛樂漁船載客做海上導覽與海釣等旅遊服務。

農業局說，將軍漁港開放合法垂釣區，漁港漁市直銷中心提供現撈魚貨和特色小吃。一樓設有特色小吃攤位，二樓設有海鮮餐廳，三樓販售伴手禮。餐廳還提供精選的海鮮塔風味餐供應，並提供外帶服務。近來將軍漁港已經陸續完成多項建設，包括觀海平台、遮陽棚、入口意象及欄杆等，讓民眾可以在舒適的環境下欣賞海景和享受美食，歡迎遊客來賞遊。

南市安平及將軍漁港傳捷報， 入選漁業署二星級獎，圖為將軍漁港。圖 ／台南市政府提供
南市安平及將軍漁港傳捷報， 入選漁業署二星級獎，圖為將軍漁港。圖 ／台南市政府提供

將軍漁港 漁人碼頭

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