快訊

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」和小鳥排排坐！畫面太和諧引發熱議

別讓血管壁像垃圾掩埋場！名醫洪惠風教你如何控制三高避免心臟病發作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柏林特奧5人制足球 台南囝仔摘銅 累計1金1銀3銅

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
在德國舉辦的2023夏季特殊奧林匹克運動會佳績頻傳，我國5人制男足摘銅，門將張明哲是台南市新化高工學生。圖／台南市體育局提供
在德國舉辦的2023夏季特殊奧林匹克運動會佳績頻傳，我國5人制男足摘銅，門將張明哲是台南市新化高工學生。圖／台南市體育局提供

在德國舉辦的2023夏季特殊奧林匹克運動會佳績頻傳，台南市選手已進帳1金1銀3銅，其中5人制男足，我國代表隊24日以靈活戰術策略，在身材優勢的歐美國家脫穎而出奪銅，成員有南市好手張明哲、方浚峰。另滾球運動員王珮怡，乘勝追擊也在雙人組摘銀牌，目前已有6名台南特奧好手獲獎。

「我也可以有一點小小成就！」門將張明哲獲獎後充滿喜悅，除了表示榮耀要跟家人分享，也感謝新化高工老師和校長的鼓勵。選拔賽時張明哲挑戰在守門員和運動員雙角色中輪替，獲選進入代表隊後表示，雖然特奧訓練很辛苦，但可讓自己變得更強，體育局長陳良乾說，張明哲不負眾望獲得銅牌，努力後的果實總是甜美的。

「得到獎牌不會想要送人！」同樣就讀新化高工的方浚峰，也是張明哲最佳隊友，出發前自信爆棚的他夢想成真，獲獎後最希望跟爸爸分享，因為從小爸爸就很支持他參加不同的活動。方浚峰分享當選儲訓選手後，很少離家這麼多天，集訓時他和夥伴練球、也學習洗衣服、整理裝備、照顧自己，串連出不一樣生命成長歷程。

台南市體育局表示，本屆特奧台灣代表隊共67名選手，其中有8名選手來自台南，包括滾球項目王珮怡勇奪1金1銀1銅、張沛辰拿下第6名，桌球項目陳玉化摘1銅、楊維哲第5名，五人制足球項目張明哲和方浚峰榮獲銅牌，還有籃球項目黃家賢、陳華智，目前正在，歡迎市民朋友一同為台南選手加油。

在德國舉辦的2023夏季特殊奧林匹克運動會佳績頻傳，我國5人制男足摘銅，成員之一的方浚峰是台南市新化高工學生。圖／台南市體育局提供
在德國舉辦的2023夏季特殊奧林匹克運動會佳績頻傳，我國5人制男足摘銅，成員之一的方浚峰是台南市新化高工學生。圖／台南市體育局提供

台南 運動 爸爸

延伸閱讀

足球／豐米全國少年盃戰況白熱化 四強球隊出爐明爭冠亞軍

足球／安聯小小世界盃決戰開踢 角逐德國夏令營機票

融合滾球團體賽擊敗希臘 德國柏林特奧台南囝仔奪首金

領養足球大幼犬9個月後「暴風式成長」變巨熊！比成年人還高飼主崩潰抱不動

相關新聞

房價飆升 南市府挨批成幫凶

台南市近年房價高漲，市議員盧崑福指房價飆升，市府是最大幫凶，2年前東區平實營區市地重劃區標售案，建設公司以每坪98萬元得...

志航國小偶劇團演出高志航 結合傳統與創新登「莒光園地」

嘉義市志航國小偶劇團將近代抗戰歷史《1937高志航》故事搬上舞台，日前受邀到空軍第四聯隊演出，以偶戲演繹高志航將軍英勇事...

柏林特奧5人制足球 台南囝仔摘銅 累計1金1銀3銅

在德國舉辦的2023夏季特殊奧林匹克運動會佳績頻傳，台南市選手已進帳1金1銀3銅，其中5人制男足，我國代表隊24日以靈活...

臭豆腐店沒有臭味 美味與環境勾引 店內吃就能享第一口酥脆

傳統臭豆腐是許多人喜歡的庶民小吃，但其臭味並不是每個人都能接受，甚至引發鄰居抗議；嘉義市這家臭豆腐店家將排煙管引到頂樓，...

林內鄉九芎地下道逢雨必淹 將改善排水

雲林縣林內鄉雲67線是往返斗六市重要道路，但九芎地下道近30年逢雨就積水，汽、機車駕駛叫苦連天，鄉公所向縣府陳情改善，縣...

台南電子遊戲場違法擴增 議員怒轟

台南市電子遊戲場依法需距離學校1千公尺以上，市議員林燕祝指稱，近年許多電子遊戲場違法擴大營業面積，市府經發局遲未告發，甚...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦