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柏林特奧5人制足球 台南囝仔摘銅 累計1金1銀3銅
在德國舉辦的2023夏季特殊奧林匹克運動會佳績頻傳，台南市選手已進帳1金1銀3銅，其中5人制男足，我國代表隊24日以靈活戰術策略，在身材優勢的歐美國家脫穎而出奪銅，成員有南市好手張明哲、方浚峰。另滾球運動員王珮怡，乘勝追擊也在雙人組摘銀牌，目前已有6名台南特奧好手獲獎。
「我也可以有一點小小成就！」門將張明哲獲獎後充滿喜悅，除了表示榮耀要跟家人分享，也感謝新化高工老師和校長的鼓勵。選拔賽時張明哲挑戰在守門員和運動員雙角色中輪替，獲選進入代表隊後表示，雖然特奧訓練很辛苦，但可讓自己變得更強，體育局長陳良乾說，張明哲不負眾望獲得銅牌，努力後的果實總是甜美的。
「得到獎牌不會想要送人！」同樣就讀新化高工的方浚峰，也是張明哲最佳隊友，出發前自信爆棚的他夢想成真，獲獎後最希望跟爸爸分享，因為從小爸爸就很支持他參加不同的活動。方浚峰分享當選儲訓選手後，很少離家這麼多天，集訓時他和夥伴練球、也學習洗衣服、整理裝備、照顧自己，串連出不一樣生命成長歷程。
台南市體育局表示，本屆特奧台灣代表隊共67名選手，其中有8名選手來自台南，包括滾球項目王珮怡勇奪1金1銀1銅、張沛辰拿下第6名，桌球項目陳玉化摘1銅、楊維哲第5名，五人制足球項目張明哲和方浚峰榮獲銅牌，還有籃球項目黃家賢、陳華智，目前正在，歡迎市民朋友一同為台南選手加油。
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