臭豆腐店沒有臭味 美味與環境勾引 店內吃就能享第一口酥脆

傳統臭豆腐是許多人喜歡的庶民小吃，但其臭味並不是每個人都能接受，甚至引發鄰居抗議；嘉義市這家臭豆腐店家將排煙管引到頂樓，周邊聞不到臭味，提供冷氣用餐環境，炎夏也能品嘗臭豆腐，傳統美味、舒適用餐環境發揮1+1大於2效果。店裡臭豆腐的特色在起鍋時不淋醬汁，要讓客人吃到第一口酥脆口感。

經過嘉義市興中街這家臭豆腐店，沒注意看還以為是一般的飲料店，看到「臭豆腐」的招牌才知道賣的是庶民小吃，通常經過臭豆腐攤那股味道早就遠遠吸引觸發味蕾，但周邊竟然沒有「臭」味？

31歲老闆林似璟說，大學餐飲科畢業、當兵後在海產店當學徒，因為大嫂娘家臭豆腐有名，2016年大哥夫妻邀他一齊開著攤車賣臭豆腐，但常常被檢舉，一是味道、二是違規停車，做了2、3個月，剛好住家的承租戶不再續租店面，將店面重裝潢開臭豆腐店，擔心臭豆腐的味會影響周邊商家，尤其隔壁還是服飾店，於是花費10多萬元設計這套排煙排臭系統。排煙系統從廚房延伸到外接上長長的排氣管直上3樓透天厝頂樓，經過排煙程序不會飄出味道。

2020年遇到疫情，臭豆腐店快撐不下去，大哥返家接手家業，沒多久嫂嫂也放棄，但是林似璟堅持下來。

林似璟表示，原本大哥取名「惡魔島上的臭豆腐」，接手經營苦撐總算熬過疫情，今年初改為「興中臭豆腐」，菜單仍延續以往。

店裡的招牌臭豆腐起鍋後並沒有淋上醬汁，林似璟表示，醬汁會浸濕臭豆腐，影響臭豆腐酥脆的口感，在用餐區擺放醬汁讓客人自行取用，外帶同樣也是將醬汁另外包裝，這樣才能品嘗臭豆腐的酥炸口感、美味。

菜單上除了臭豆腐，還有麻辣鴨血也是人氣商品，裡面免費提供清涼麥茶飲用，用餐環境光潔明亮，還提供冷氣，讓消費者在大熱天裡也能品嘗臭豆腐。