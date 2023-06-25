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林內鄉九芎地下道逢雨必淹 將改善排水

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林縣政府將投入460萬元改善林內鄉九芎地下道的排水工程，預計下月施工，屆時可能採封閉1線道、開放1線道的「半半施工」讓用路人仍能通行。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府將投入460萬元改善林內鄉九芎地下道的排水工程，預計下月施工，屆時可能採封閉1線道、開放1線道的「半半施工」讓用路人仍能通行。記者陳苡葳／攝影

雲林縣林內鄉雲67線是往返斗六市重要道路，但九芎地下道近30年逢雨就積水，汽、機車駕駛叫苦連天，鄉公所向縣府陳情改善，縣府工務處表示，正規畫管路檢測作業，確認施工項目後進行修繕，最快7月施工，9月修繕完工。

林內鄉長劉姿言近日與縣府3度現勘，她說，九芎地下道近30年逢雨會積水，希望縣府改善排水，雲67線是林內、斗六市往來市區及國道三號重要道路，九芎地下道30多年前台鐵興建，年代久遠，地下道旁灌溉溝渠老舊，當水位高於地下道低點，水便滲入，地下道路面常積水，憂心汛期豪雨造成嚴重淹水，積水機車會被汽車噴濕全身，駕駛人得「超慢速」通行；劉姿言建議在汽車道路肩兩側設截水溝，溝渠寬度至少60公分以上，以利清淤管理維護。

縣府工務處長汪令堯說，修繕工程正在設計，審查完成發包施工，縣府先進行地下道檢測，確認排水管是否破裂、堵塞，截水溝會建在地下道2側，雙向長度各110公尺，使涵洞路面順暢引流，排至地下道旁既有暗溝抽水機組，工程費460萬元，預計7月施工，最快9月完工啟用。

前林內鄉長、現任議員張維崢說，九芎地下道5年前曾修繕排水工程，2018年他爭取經費更新地下道旁深井馬達，任內未發生淹水，可能興建年代較早，涉及工法才出現滲水，也可能洩水口被落葉或垃圾堆積造成阻塞無法排水，做好維護管理才是解決之道。

鄉長 斗六 淹水

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