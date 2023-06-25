台南電子遊戲場違法擴增 議員怒轟

台南市電子遊戲場依法需距離學校1千公尺以上，市議員林燕祝指稱，近年許多電子遊戲場違法擴大營業面積，市府經發局遲未告發，甚至對業者拖延1年半未開罰，疑涉圖利，要求政風查清楚移送檢調，經發局回應受限人力，已陸續開罰。高市府針對電子遊戲場營業場所面積，平均每周隨機稽查2次以上，１年內稽查約百次，未查獲違規。

台南經發局指出，2021年12月起加強電子遊戲場業營業面積稽查，若擴大面積可處5萬至25萬罰鍰，去年至今年5月底，共稽查571家次，有130家次擴大營業面積，裁處54家次，裁罰315萬元，限於人力已陸續裁處。經發局副局長蕭富仁表示，業者擴大營業面積主要是為了多擺設機台，賺更多點錢，面積增幅不定，有增1倍至2倍，依法行政，絕無圖利業者。

林燕祝說，依南市電子遊戲場自治條例應距離國中小、高中、職校、醫院1千公尺以上，她批經發局未依法處理，5月29日發公文給經發局，了解業者擴大營業面積裁處情形，經發局隔日卻發布電子遊藝場擴大營業面積恐遭罰與已經裁處新聞。

林燕祝抨擊，她要求經發局提供已完成聯合稽查的相關資料，了解業者是否違法擴大營業面積及裁處案件，未料經發局卻以「未裁處案件部分資料，涉及個人隱私及營業秘密」為由拒絕提供，她再深入追究發現，原來經發局扣押公文長達1年5個月卻未對業者裁處，此舉恐涉行政怠惰及圖利業者，要求政風單位查處移送檢調。

高雄市政府經濟發展局表示，依據高雄市電子遊戲場業管理自治條例，電子遊戲場業營業場所，應距離國中小、高中、職校、醫院1千公尺以上，業者申請設立依法審查，過去1年針對業者營業場所面積，平均每周隨機稽查至少2次以上，總稽查數約百次，未查獲違規事項。