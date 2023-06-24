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新住民攜子創業 打造溫室農場成解思鄉好去處
把思鄉的愛落地在台灣，嘉義縣太保市新住民阮芳鴛帶著兒子一起實踐落地生根，創業越在鴛幸福開心農場，承租溫室種植小番茄及香瓜，今天下午3點半揭牌，除學習農務栽種技術外，更成為近10名太保舞蹈班姐妹們，日常思鄉吃家鄉菜的幸福角落。
越之鴛幸福開心農場老闆阮芳鴛表示，這裡的姐妹們都是遠離家鄉嫁到台灣，大家有緣能認識聚在一起，農場揭牌後可以讓10名來自中國及越南的姐妹們分享家鄉美食，農場也可現採現吃，成為聊天話家常的小基地。
這是太保市一個幸福的角落，太保市長鄭淑分表示，新住民姐妹阮芳鴛來到太保市，不只是學習生活習慣及語言外，還融入在地生活，承租溫室學習栽種小蕃茄及香瓜等技術，更成立讓新住民姐妹在農場有聚點，解思鄉之苦聊天取暖。
嘉義縣服務站主任林炳煌表示，移民署公部門跟民間團體都致力於營造新住民友善的生活環境，希望從東南亞、中國大陸或世界其他國家來的新住民朋友，都能在這個社會來融入，跟大家生活在一起，為社會各種努力來貢獻。
社團法人台灣愛延續協會執行長陳美如表示，這群姐妹們都在太保市水牛厝活動中心上技藝課程，相識凝聚在一起，其中阮芳鴛有感台灣給她的資源很多，跟二兒子一起創業承租溫室，在協會支持下創業開心農場，未來將成為太保舞蹈班姐妹成員們，做自己的場域。
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