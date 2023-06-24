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新住民攜子創業 打造溫室農場成解思鄉好去處

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣太保市新住民阮芳鴛帶著兒子創業越在鴛幸福開心農場今揭牌，溫室也成為姐妹們解思鄉嘗美食幸福據點。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣太保市新住民阮芳鴛帶著兒子創業越在鴛幸福開心農場今揭牌，溫室也成為姐妹們解思鄉嘗美食幸福據點。記者呂慧瑜／攝影

把思鄉的愛落地在台灣，嘉義縣太保市新住民阮芳鴛帶著兒子一起實踐落地生根，創業越在鴛幸福開心農場，承租溫室種植小番茄及香瓜，今天下午3點半揭牌，除學習農務栽種技術外，更成為近10名太保舞蹈班姐妹們，日常思鄉吃家鄉菜的幸福角落。

越之鴛幸福開心農場老闆阮芳鴛表示，這裡的姐妹們都是遠離家鄉嫁到台灣，大家有緣能認識聚在一起，農場揭牌後可以讓10名來自中國及越南的姐妹們分享家鄉美食，農場也可現採現吃，成為聊天話家常的小基地。

這是太保市一個幸福的角落，太保市長鄭淑分表示，新住民姐妹阮芳鴛來到太保市，不只是學習生活習慣及語言外，還融入在地生活，承租溫室學習栽種小蕃茄及香瓜等技術，更成立讓新住民姐妹在農場有聚點，解思鄉之苦聊天取暖。

嘉義縣服務站主任林炳煌表示，移民署公部門跟民間團體都致力於營造新住民友善的生活環境，希望從東南亞、中國大陸或世界其他國家來的新住民朋友，都能在這個社會來融入，跟大家生活在一起，為社會各種努力來貢獻。

社團法人台灣愛延續協會執行長陳美如表示，這群姐妹們都在太保市水牛厝活動中心上技藝課程，相識凝聚在一起，其中阮芳鴛有感台灣給她的資源很多，跟二兒子一起創業承租溫室，在協會支持下創業開心農場，未來將成為太保舞蹈班姐妹成員們，做自己的場域。

嘉義縣太保市新住民阮芳鴛創業越在鴛幸福開心農場今揭牌，太保市長鄭淑分與8名太保舞蹈班姐妹一起跳舞歡慶。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣太保市新住民阮芳鴛創業越在鴛幸福開心農場今揭牌，太保市長鄭淑分與8名太保舞蹈班姐妹一起跳舞歡慶。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣太保市新住民阮芳鴛帶著兒子創業越在鴛幸福開心農場今揭牌，溫室也成為姐妹們解思鄉嘗美食幸福據點。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣太保市新住民阮芳鴛帶著兒子創業越在鴛幸福開心農場今揭牌，溫室也成為姐妹們解思鄉嘗美食幸福據點。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣太保市新住民阮芳鴛帶著兒子創業越在鴛幸福開心農場今揭牌，溫室也成為姐妹們解思鄉嘗美食幸福據點。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣太保市新住民阮芳鴛帶著兒子創業越在鴛幸福開心農場今揭牌，溫室也成為姐妹們解思鄉嘗美食幸福據點。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣太保市新住民阮芳鴛帶著兒子創業越在鴛幸福開心農場今揭牌，溫室也成為姐妹們解思鄉嘗美食幸福據點。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣太保市新住民阮芳鴛帶著兒子創業越在鴛幸福開心農場今揭牌，溫室也成為姐妹們解思鄉嘗美食幸福據點。記者呂慧瑜／攝影

新住民 創業 嘉義

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