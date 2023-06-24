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台南房價高...議員批市府是幫凶 市府：打房市炒作不手軟

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市大樓建案不斷推出，但房價都不低，年輕人若沒資助想買房更為困難。記者鄭惠仁／攝影
台南市大樓建案不斷推出，但房價都不低，年輕人若沒資助想買房更為困難。記者鄭惠仁／攝影

南市近年來房價高漲，青年人想要買房子更難，市議員盧崑福指房價飆升，質疑市府是最大幫兇，2年前東區平實營區市地重劃區標售案，建設公司以每坪98萬元得標，此區房價持續上漲，單坪已來到66.9萬元。

台南市政府地政局長陳淑美表示，有到預售屋案場稽查2次，實際上只賣到十幾戶，價值高但賣相不好，消費者不買單。平實營區有規畫300多戶社宅，也考慮到年輕人的需求。

地政局指出，號稱「史上最嚴厲防堵炒房政策」也即將上路，此次平均地權條例修正，通過管制私法人購屋、限制預售屋及新建成屋換約轉售、重罰炒作行為、建立檢舉獎金制度、解約申報登錄等規定，目的在防杜房市炒作。

市議員盧崑福指南市近5年來房價攀升，質疑最大的幫凶是市政府，因為市府高價販售公有土地給建商，建商把成本轉嫁到房價，導致年輕人根本買不起房子。他說，今年5月初民進黨主席賴清德出席「青年與主席有約」活動，一句「有沒有注意到房價現在在降？」，以及內政部長林右昌的「年輕人買不起房子，不是真的買不起，而是沒規畫。」引起很大爭議與批評，但他們知道南市5年前800萬就能買到房子，現在要1600萬？

盧崑福說，東區平實營區市地重劃區標售案，建設公司以每坪98萬元得標，遠高於附近虎尾寮的地價；建設公司取得土地的成本價格高，相對賣出的房子就很貴。最近平實營區重畫區紛紛搶進蓋新建案，房價也持續上漲，近日有民眾發現單坪已來到66.9萬元，年輕人如何找到低房價？他強調，如社會住宅足夠，市場供不應求，房價就會降低，年輕人也有能力可以規畫買房。

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