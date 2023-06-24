南市登革熱再增2例 衛生局挺進空軍長安營區稽查

台南市登革熱確診病例今天再增3例，累積為42例，由於空軍防空暨飛彈指揮部長安營區於高風險區內，衛生局長蘇世斌到營區了解孳生源清除狀況，更拜託國軍弟兄務必及時清除孳生源，勿讓營區成為防疫死角。

南市在社區設有3千多個誘卵桶，藉由病媒蚊蟲卵數量結合GIS系統有效掌控及撲滅孳生源，但也發現有人把誘卵桶內的水誤為積水倒掉，衛生局表示，將加強宣導，但也顯示清除孳生源的「巡、倒、清、刷」步驟很落實。

空軍防空暨飛彈指揮部長安營區位於二空，屬於高風險區內，且營區範圍廣大，加上偶有陣雨，登革熱防治中心主任蘇世斌主任今日至營區了解其孳生源清除的狀況，也請國軍弟兄務必及時清除孳生源，勿讓營區成為防疫死角。

另，蘇世斌也前往安南區化學防治現場、成功里擴大採血站慰問假日出勤同仁，並叮囑他們必須落實執行每項防疫工作。因有防疫同仁於執行化學噴藥時跌落樓梯，造成頭部撕裂傷及骨折，蘇第一時間也前往醫院了解受傷同仁傷勢並拜託醫院多加照顧。

防疫如同作戰，最講究的就是「時效」，蘇世斌說，每出現確診病例，即代表生活的環境中仍存在帶登革病毒的病媒蚊，這些病媒蚊都是終身帶病毒，至其死亡前皆有可能再將登革病毒傳染給其他健康的人，因此防疫人員要搶在第一時間進行戶內外化學防治，澈底殺死這些帶病毒的病媒蚊，每拖延一天時間就增加附近民眾一分的感染風險。