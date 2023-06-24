斥資460萬修排水 九芎地下道9月以後不再淹了
雲林縣林內鄉雲67線是往返斗六市的重要道路，林內鄉長劉姿言近日與縣府3度現勘，她指出，其中的九芎地下道近30年來逢雨會積水，希望縣府協助改善排水問題，縣府工務處長汪令堯今天表示，該案正在設計階段，書審後即會發包施工，最快9月修繕完畢。
雲67線是林內鄉、斗六市往來的市區及國道三號高速公路等地的重要道路，劉姿言說，九芎地下道約是30多年前由台鐵撥款興建，年代較久遠，地下道旁的灌溉溝渠已老舊，當水位高於地下道低點時，水便從伸縮縫滲入，以致地下道路面經常積水，憂心汛期豪雨來臨可能造成情況更嚴重的淹水。
劉姿言向縣府陳情九芎地下道的積水問題，當一積水機車族容易被行經的汽車噴濕全身，汽車駕駛人也得「超慢速」通行；她前後與工務處至現場會勘3次，建議應在汽車道的路肩兩側設置截水溝，溝渠寬度至少60公分以上，以利日後清淤並進行完善的管理維護工作。
汪令堯表示，縣府目前會先進行地下道的檢測工作，確認排水管是否有破裂、堵塞等情形，至於截水溝會新建在地下道2側，雙向長度各為110公尺，使涵洞內路面能順暢引流，並排至地下道旁既有暗溝的抽水機組，總工程經費約460萬元，預計7月開始施工，最快9月完工後啟用。
據了解，九芎地下道5年前曾修繕過排水工程，前林內鄉長、現任縣議員張維崢證實確有此事，2018年時他已爭取經費汰舊換新地下道旁的深井馬達，不過在他任內未發生過淹水情形，可能是興建年代較早，涉及工法問題才會出現滲水，也有可能是洩水口被落葉或垃圾堆積造成阻塞而無法排水，認為應做好維護管理才是解決之道。
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