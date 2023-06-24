台南芒果盛產小果率占3成 山區果樹載水供灌度乾旱

因為天候高溫少雨，影響農作物收成，台南市政府爭取中央補助，在4月到6月間緊急啟動山區果樹載水灌溉服務，根據水利局統計，2個月共計載水965車次到山區43個供水點，提供農民約22000噸的灌溉水，以解決芒果產區用水問題，原預期小果比例偏高情形，因供水得宜加上梅雨期降水，得到緩解，小果比例降至約佔2-3成。

水利局指出，為因應缺水帶來的農作收成問題，今年4月12日至6月12日啟動山區供灌果樹服務，從虎頭埤水庫及尖山埤水庫載水前往山區供灌點，提供農民取水使用，共計載運22000噸，對穩定芒果產量、品質發揮關鍵功效，山區果農緊急載水供灌幫助芒果順利長大、收成，度過枯旱難關。

南市農業局指出，今年芒果收穫面積約6945公頃，產量預計89000公噸，比去年28000公噸增加許多，也創下歷年新高，但因乾旱影響，果實長不大，原先估計小果比例偏高，後因載水供灌加上6月迎來梅雨及時雨，小果比例從原來預估的4成，降到約2、3成左右。