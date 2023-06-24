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台南芒果盛產小果率占3成 山區果樹載水供灌度乾旱

聯合報／ 記者 莊曜聰／台南即時報導
台南市芒果今年盛產，創下歷年新高，載水供灌也讓小果率降低。圖／南市水利局提供
台南市芒果今年盛產，創下歷年新高，載水供灌也讓小果率降低。圖／南市水利局提供

因為天候高溫少雨，影響農作物收成，台南市政府爭取中央補助，在4月到6月間緊急啟動山區果樹載水灌溉服務，根據水利局統計，2個月共計載水965車次到山區43個供水點，提供農民約22000噸的灌溉水，以解決芒果產區用水問題，原預期小果比例偏高情形，因供水得宜加上梅雨期降水，得到緩解，小果比例降至約佔2-3成。

水利局指出，為因應缺水帶來的農作收成問題，今年4月12日至6月12日啟動山區供灌果樹服務，從虎頭埤水庫及尖山埤水庫載水前往山區供灌點，提供農民取水使用，共計載運22000噸，對穩定芒果產量、品質發揮關鍵功效，山區果農緊急載水供灌幫助芒果順利長大、收成，度過枯旱難關。

南市農業局指出，今年芒果收穫面積約6945公頃，產量預計89000公噸，比去年28000公噸增加許多，也創下歷年新高，但因乾旱影響，果實長不大，原先估計小果比例偏高，後因載水供灌加上6月迎來梅雨及時雨，小果比例從原來預估的4成，降到約2、3成左右。

台南國際芒果節日前登場，系列活動7月起將接續在芒果6大產區登場，將在玉井、南化、左鎮、楠西、官田、大內等地推動芒果觀光，也加大內外銷、收購加工協助芒果銷售，農業局表示，歡迎各地遊客到台南來趟夏季美味之旅，賞遊景點、大啖台南芒果。

乾旱少雨影響農作物收成，南市水利局4月啟動為期2個月的山區載水供灌服務，有效降低芒果產期出現的小果問題。圖／南市水利局提供
乾旱少雨影響農作物收成，南市水利局4月啟動為期2個月的山區載水供灌服務，有效降低芒果產期出現的小果問題。圖／南市水利局提供

芒果 台南 水利局

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