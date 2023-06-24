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頂烈日百人齊心繪嘉義東石網寮漁港 建立海洋愛護意識

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣府與海委會海保署今攜手在東石網寮漁港辦2023海洋抵嘉童樂繪，縣長翁章梁與學童一起彩繪縣標。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府與海委會海保署今攜手在東石網寮漁港辦2023海洋抵嘉童樂繪，縣長翁章梁與學童一起彩繪縣標。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣政府與海洋委員會海洋保育署今天攜手，在東石鄉網寮漁港辦「2023海洋抵嘉童樂繪」國家海洋日親子彩繪活動，在地耆老們與網寮國小學童親子及嘉縣海洋環境巡守隊逾150人頂著烈日，為網寮漁港圍牆美化彩繪，達親海、愛海的行動體驗。

海保署組長李筱霞表示，這是第4屆國家海洋日，這次配合國家海洋日結合水質監測站，一起看海域水質狀況如何，然後依整體的概念去做一個彩繪，結合整個環境，每縣市幾乎都落在6月舉辦。

縣長翁章梁表示，呼應世界海洋日舉辦淨港跟海洋繪畫，很多的垃圾都是人類產生的，希望透過活動讓小孩從早就對海洋有愛護的意識，寄望大家一起努力從小建立共識。

翁章梁指出，嘉義縣近年針對蚵殼棄置做了合法棄置場，也把廢蚵殼跟廢漁網做成綠色產品，也爭取海洋委員會相關補助，24小時海洋監測，有異樣就會自動採檢，嘉義布袋跟東石是主要蚵產地，所以海洋保護非常重要。

環保局長張輝川表示，彩繪活動集合在地網寮長青班耆老們與網寮國小學童親子約60人，及嘉縣海洋環境巡守隊90人，共150人參加，除執行淨港及彩繪，也有專人導覽東石海域水質監測站，宣導民眾對海域水質問題的重視。

環保局指出，民眾發現海洋汙染情形可撥打海保署海洋汙染通報專線07－3380196，若未經許可從事油輸送、海域工程、海洋棄置或其他可能造成海洋汙染行為，依剛修法完成的海洋汙染防治法，可處100萬元以上，1億元以下罰鍰。

嘉縣府與海委會海保署今攜手在東石網寮漁港辦2023海洋抵嘉童樂繪，縣長翁章梁與網寮長青班一起彩繪。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府與海委會海保署今攜手在東石網寮漁港辦2023海洋抵嘉童樂繪，縣長翁章梁與網寮長青班一起彩繪。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府與海委會海保署今攜手在東石網寮漁港辦2023海洋抵嘉童樂繪，縣長翁章梁與學童一起彩繪圍牆。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府與海委會海保署今攜手在東石網寮漁港辦2023海洋抵嘉童樂繪，縣長翁章梁與學童一起彩繪圍牆。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府與海委會海保署今攜手在東石網寮漁港辦2023海洋抵嘉童樂繪，建立海洋愛護意識。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府與海委會海保署今攜手在東石網寮漁港辦2023海洋抵嘉童樂繪，建立海洋愛護意識。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府與海委會海保署今攜手在東石網寮漁港辦2023海洋抵嘉童樂繪，建立海洋愛護意識。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府與海委會海保署今攜手在東石網寮漁港辦2023海洋抵嘉童樂繪，建立海洋愛護意識。記者呂慧瑜／攝影

海洋汙染 水質 親子

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