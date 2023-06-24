端午節紙風車劇團嘉義南新國小演出 湧2000名親子到場
端午連假，立委蔡易餘昨晚邀紙風車劇團來到太保南新國小演出「蕃薯森林奇遇記」，聲光效果十足的演出，現場湧人超過2000名親子一起來參加，共度歡樂看劇時光。
為讓大小朋友共度美好端午連假，立委蔡易餘特別邀請深受全台小朋友喜愛的紙風車劇團來嘉義太保演出，讓經典童話人物虎克船長及小飛俠等，陪大家過端午。
蔡易餘表示，紙風車充滿想像力與創意的戲劇演出，帶給孩童們歡樂的端午假期，他會持續在立法院推動兒童教育，爭取更多校園跑道整修、體育館與校園宿舍整理以及校園廁所翻新。
蔡易餘也說，看著許多家庭全家大小齊聚太保市南新國小操場，一起在歡笑中看劇團演出，不僅增加親子互動，藉此也讓鄉親能夠多親近戶外、欣賞藝文劇團表演。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言