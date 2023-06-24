端午節紙風車劇團嘉義南新國小演出 湧2000名親子到場

端午連假，立委蔡易餘昨晚邀紙風車劇團來到太保南新國小演出「蕃薯森林奇遇記」，聲光效果十足的演出，現場湧人超過2000名親子一起來參加，共度歡樂看劇時光。

為讓大小朋友共度美好端午連假，立委蔡易餘特別邀請深受全台小朋友喜愛的紙風車劇團來嘉義太保演出，讓經典童話人物虎克船長及小飛俠等，陪大家過端午。

蔡易餘表示，紙風車充滿想像力與創意的戲劇演出，帶給孩童們歡樂的端午假期，他會持續在立法院推動兒童教育，爭取更多校園跑道整修、體育館與校園宿舍整理以及校園廁所翻新。