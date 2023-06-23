南市登革熱再增12例 診所快篩抓出感染者防擴散

台南市登革熱病例今天再增12例，累積病例共39例，其中11例為仁德區個案，1例為安南區，年齡介於23歲至81歲之間，12例中4例由診所或醫院通報確診，8例經由衛生局擴大採血送檢發現，衛生局擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查作，期能阻斷登革熱疫情向外擴散。

登革熱防治中心蘇世斌主任今天一早到赴化學防治現場督導，也同時叮嚀長者於戶內外做好防蚊措施，務必穿著長袖長褲，皮膚露出處要噴防蚊液，避免被病媒蚊叮咬。

蘇世斌表示，這次診所備有快篩，不少個案都是在診所快篩後發現疑似確診，經病管制署檢驗確診，也因提早發現，防堵民眾因不知而疏於防範，減少擴散可能性。由於登革熱1型症狀如輕微感冒，若疏於注意當作小感冒吃藥了事，可能會存有潛在病例，希望擴大採檢，找出潛在病例，有效遏阻。

衛生局表示，昨日於仁德區、東區及善化區共孳清372戶，其中陽性戶6戶，發現259個積水容器，查獲6個陽性容器，都清除或投藥，另衛教582人，開出4張舉發單。為積極找出潛在病例，防治中心今起至25日持續設置擴大採檢站，地點在成功里活動中心。另為找出善化區潛在病例，於善化區坐駕里辦公室設立採血站，今起到24日接受篩檢。請有疑似登革熱症狀且有仁德區成功里、仁和里，東區東智里及善化坐駕里活動史的市民應盡速接受篩檢。

新增的12例主要是21日疑似個案，經送疾病管制署檢驗確診，今天初步篩檢，到下午尚無疑似個案，衛生人員希望連番防治動作，能防堵疫情擴散。

落實孳清是登革熱防疫最重要的一環，即使是0.5公分積水也能成為孑孓大溫床，民政局今日也針對南區殯儀館進行化學防治及孳生源清除、環保局也針對住家天溝積水處及樹洞投放亞培松粒劑，有效清除孳生源。