快訊

台北羽賽／首局打得有驚無險 戴資穎直落二晉級4強

泰坦號失事！遇難執行長曾引麥帥名言 承認「打破一些規則」造潛水器

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市登革熱再增12例 診所快篩抓出感染者防擴散

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市衛生局今天加強東區、仁德區主宅噴藥，防止登革熱疫情擴散。記者周宗禎／攝影
台南市衛生局今天加強東區、仁德區主宅噴藥，防止登革熱疫情擴散。記者周宗禎／攝影

台南市登革熱病例今天再增12例，累積病例共39例，其中11例為仁德區個案，1例為安南區，年齡介於23歲至81歲之間，12例中4例由診所或醫院通報確診，8例經由衛生局擴大採血送檢發現，衛生局擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查作，期能阻斷登革熱疫情向外擴散。

登革熱防治中心蘇世斌主任今天一早到赴化學防治現場督導，也同時叮嚀長者於戶內外做好防蚊措施，務必穿著長袖長褲，皮膚露出處要噴防蚊液，避免被病媒蚊叮咬。

蘇世斌表示，這次診所備有快篩，不少個案都是在診所快篩後發現疑似確診，經病管制署檢驗確診，也因提早發現，防堵民眾因不知而疏於防範，減少擴散可能性。由於登革熱1型症狀如輕微感冒，若疏於注意當作小感冒吃藥了事，可能會存有潛在病例，希望擴大採檢，找出潛在病例，有效遏阻。

衛生局表示，昨日於仁德區、東區及善化區共孳清372戶，其中陽性戶6戶，發現259個積水容器，查獲6個陽性容器，都清除或投藥，另衛教582人，開出4張舉發單。為積極找出潛在病例，防治中心今起至25日持續設置擴大採檢站，地點在成功里活動中心。另為找出善化區潛在病例，於善化區坐駕里辦公室設立採血站，今起到24日接受篩檢。請有疑似登革熱症狀且有仁德區成功里、仁和里，東區東智里及善化坐駕里活動史的市民應盡速接受篩檢。

新增的12例主要是21日疑似個案，經送疾病管制署檢驗確診，今天初步篩檢，到下午尚無疑似個案，衛生人員希望連番防治動作，能防堵疫情擴散。

落實孳清是登革熱防疫最重要的一環，即使是0.5公分積水也能成為孑孓大溫床，民政局今日也針對南區殯儀館進行化學防治及孳生源清除、環保局也針對住家天溝積水處及樹洞投放亞培松粒劑，有效清除孳生源。

衛生局 登革熱 確診

延伸閱讀

台南登革熱確診者來高雄六龜祭祖 衛生局發現祖厝積水有孑孓

連假臨時因登革熱強制室內噴藥 台南仁德里長挨罵三聲無奈

再增6例…台南本土登革熱病例累計27例 都在高風險熱區

台南登革熱確診者足跡現蹤北高雄！ 今這兩區緊急防治

相關新聞

神奇！蒜頭大橋一開通 嘉義這間彩券行每年都開頭獎

連18槓的威力彩，昨晚在嘉義縣六腳鄉蒜頭村「好彩運電腦彩券行」開出，1注獨得獎金6.83億元；業者今天一開店就放鞭炮慶祝...

南市登革熱再增12例 診所快篩抓出感染者防擴散

台南市登革熱病例今天再增12例，累積病例共39例，其中11例為仁德區個案，1例為安南區，年齡介於23歲至81歲之間，12...

Me too運動遍地開花 雲林縣上半年接獲8起職場性騷擾

在台灣遍地開花的me too運動，在一連串的新聞揭露後達到高峰，讓職場性騷擾也受到關注，雲林縣警局統計今年上半年性騷擾申...

端午連假人潮強勢回歸 台南到處是觀光人潮

今天是端午連假第2天，台南市政府觀旅局統計，昨天首日人潮就較去年增加逾2成，今天上午出遊人潮也較昨天增加2成，中西國華海...

蔣揚慈善基金會開辦免費兒童美語夏令營 今起受理報名

台南蔣揚社會福利慈善事業基金會7月2日至8日開辦7天6夜「快樂兒童美語夏令營」活動。對象國小四至六年級10到13歲學童，...

黃偉哲和老人家玩陸上龍舟 向長者上菜同歡

台南市長黃偉哲今天利用端午連假，到中西區私立璐德老人長期照顧中心探望入住長者，致贈香包福袋，並和老人家一起玩「陸上龍舟賽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦