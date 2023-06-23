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阿里山森林遊樂區涼爽宜人 吸引逾5000人次入園

中央社／ 嘉義縣23日電

端午連假平地連續高溫，吸引民眾到阿里山國家森林遊樂區避暑；嘉義林區管理處表示，阿里山涼爽宜人，連假前2天已超過9000人次入園，明天應與今天一樣會達5000人次以上。

嘉義林區管理處副處長李定忠表示，近日西半部平地高溫達34度，但阿里山森林遊樂區氣溫在13度到19度間，涼爽宜人，吸引民眾連假到阿里山避暑。

李定忠說，昨天端午節連假首日，入園遊客數3747人次，今天截至下午3時已達5284人次，2天總計逾9000人次；去年端午節3天連假前2日，才5700多人次入園。

李定忠表示，今年端午節有4天連假，估明天到阿里山遊玩的民眾會與今天一樣多，呼籲民眾行駛阿里山公路（台18線）遵守規則，近日山區午後會降下豪大雨，開車也請小心。

嘉義林管處說，炎熱的天氣最適合徜徉在阿里山森林樂區巨木群步道，穿梭36株紅檜巨木，讓人身、心、靈愉悅，並可欣賞阿里山香林神木、千歲檜、樹靈塔、神木車站等重要景點。

阿里山 連假 嘉義

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