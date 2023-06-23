蔣揚慈善基金會開辦免費兒童美語夏令營 今起受理報名
台南蔣揚社會福利慈善事業基金會7月2日至8日開辦7天6夜「快樂兒童美語夏令營」活動。對象國小四至六年級10到13歲學童，安排生活化美語課程、手作、園藝、夜遊觀星及參訪左鎮化石館等戶外活動，要讓小朋友邊遊戲邊快樂輕鬆學習美語，活動免費，今天起到30日受理報名。
蔣揚慈善基金會董事長譚守馨表示，3C產品盛行，暑假很多家長擔心孩童沉迷或往外跑，加上美語是國際通用語言，希望孩子能參與補習班美語活動，但山區學習資源較都市匱乏，為讓孩子在暑假期間也能有學習機會，基金會曾於暑假開辦兒童美語夏令營活動，讓孩子在環境優美的左鎮噶瑪軋居寺中上課，於佛光中學習，親近佛法及接觸大自然，培養良好心性與品德，並遠離3C產品危害，深受家長歡迎，後因師資難求及疫情一度停辦，今年疫情解除，再度於暑假開辦夏令營課程。
譚守馨指出，為滿足學童求知慾，夏令營規畫許多有趣的生活化課程，有顏色探索、食物九宮格、動物方程式等多元美語活動，還有補夢網、相框、蠟燭、押花、小精靈的家等手作及園藝活動，還有夜遊觀星、影片及書籍欣賞，讓小朋友在輕鬆氣氛中快樂學美語。
夏令營除學習課程也安排知識性戶外活動，帶領學童到鄰近的左鎮化石園區看猛獁象、劍齒象、貝類等海相和陸相生物化石，並到新化馬場騎馬體驗，還有塔之境英文遊戲、豐富美味甜點、下午茶、野餐、宵夜及夏日烤肉分享晚會，活動全額免費，也歡迎有意擔任志工者共同參與。電話：(06)5746700、(06)5732722
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