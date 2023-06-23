黃偉哲和老人家玩陸上龍舟 向長者上菜同歡

台南市長黃偉哲今天利用端午連假，到中西區私立璐德老人長期照顧中心探望入住長者，致贈香包福袋，並和老人家一起玩「陸上龍舟賽」健康促進活動，和長者開心同歡。長輩代表林奶奶也回贈園藝盆栽，祝福市長平安順心，市長並為長者上菜，一起享用溫馨的午餐。

黃偉哲，台南市老年人口約33萬人，約占全市人口18%，長者福利及照顧一直是市府所關心和重視的議題，市府團隊致力推動各項老人福利及照顧政策，今年7月也將針對長輩開辦老人健保費補助，未來持續推動長照2.0並拓展長照服務網絡，打造適合長者安居樂活的高齡友善城市。

社會局長盧禹璁說，全市老福機構有115家，可供入住床數6028床，目前實際入住長者4906人，入住率達81.39%。為維護住民長者權益，社會局定期連結勞工局、消防局及工務局等相關單位，針對各機構落實稽查，因應近期登革熱疫情，也已針對熱點區域26家機構完成登革熱查核，提前防治、阻斷傳播。

社會局表示，台南市私立林澄輝社會福利慈善事業基金會附設璐德老人長期照顧中心，從2016年設立以來，長期長者們提供高品質的全人照護，近年來在董事長黃德成帶領下，持續開辦日間照顧中心、居家服務等多元服務，滿足長者不同形式的長期照顧需求。