神奇！蒜頭大橋一開通 嘉義這間彩券行每年都開頭獎

連18槓的威力彩，昨晚在嘉義縣六腳鄉蒜頭村「好彩運電腦彩券行」開出，1注獨得獎金6.83億元；業者今天一開店就放鞭炮慶祝，黃姓老闆說，這是近3年開出第4次頭獎，前3次是「今彩539」頭獎800萬元，這次開出6.83億元是金額最高的1次。

黃姓老闆表示，自從2021年蒜頭大橋開通後，似乎打通財氣，連3年開出頭獎，相信是「橋通了，錢就通了」，店裡跟著旺起來，昨天店內人超多，不知道是誰中獎的，他猜測這名幸運兒可能是外地遊客。

昨天端午節連假第一天，嘉縣辦東石龍舟賽加上烤蚵吃到飽超夯、故宮南院和蒜頭糖廠都吸引許多返鄉遊客來旅遊；黃老闆說，昨天除在地客，外地遊客也增很多，多數都用電腦選號，昨晚開出頭獎，熟客今天湧入買彩券沾喜氣。