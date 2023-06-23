聽新聞
test
0:00 / 0:00
神奇！蒜頭大橋一開通 嘉義這間彩券行每年都開頭獎
連18槓的威力彩，昨晚在嘉義縣六腳鄉蒜頭村「好彩運電腦彩券行」開出，1注獨得獎金6.83億元；業者今天一開店就放鞭炮慶祝，黃姓老闆說，這是近3年開出第4次頭獎，前3次是「今彩539」頭獎800萬元，這次開出6.83億元是金額最高的1次。
黃姓老闆表示，自從2021年蒜頭大橋開通後，似乎打通財氣，連3年開出頭獎，相信是「橋通了，錢就通了」，店裡跟著旺起來，昨天店內人超多，不知道是誰中獎的，他猜測這名幸運兒可能是外地遊客。
昨天端午節連假第一天，嘉縣辦東石龍舟賽加上烤蚵吃到飽超夯、故宮南院和蒜頭糖廠都吸引許多返鄉遊客來旅遊；黃老闆說，昨天除在地客，外地遊客也增很多，多數都用電腦選號，昨晚開出頭獎，熟客今天湧入買彩券沾喜氣。
黃姓老闆指出，這真的很巧合，隨蒜頭大橋通車後，3年來陸續開出4次頭獎，今彩539就開了3次，分別在2021年2月、5月及2022年10月，端午連假首日開出威力彩6.83億元頭獎，替店裡增加買氣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言