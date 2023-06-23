偶藝風華慶端陽 嘉義市偶戲大匯演精彩登場送如意粽

歡慶端午節，嘉義市政府文化局為民眾帶來精彩傳統藝術演出！偶戲大匯演-偶藝風華慶端陽活動昨起在文化局文化廣場輪番上演，首演由來自台北以親子戲劇為主的「戲偶子劇團」揭開序幕，今天還有演出，集合10組優秀劇團接力演出，帶來精彩傳統藝術饗宴。

文化局說，活動以「偶藝風華慶端陽」為主題，以端節「香包」當主題連結，傳統習俗縫製添入艾草、雄黃、菖蒲、檀香粉末等香料的香包，抗菌防蟲、趨吉避邪，時代轉變，香包造型多樣，其中以老虎造型為多，藉老虎兇猛形象，驅走邪魅，稱「虎仔香」。

結合習俗，在戲碼規畫將老虎話題結合戲劇，弘宇木偶劇團「十二生肖-虎貓恩仇記」、昇平五洲園「山老虎為何那樣？」、五洲勝義閣掌中劇團「諸羅-虎爺傳奇」、義興閣掌中劇團「舞熊打虎」等戲碼。

鼓勵家長帶孩子看戲，體驗偶戲藝術趣味，準備體驗及工作坊，歡迎親子報名參加。偶藝工作坊讓孩子來彩繪心目中手偶，發揮創意繪製偶藝角色；偶藝體驗教室與偶戲老師操作手偶，站在戲台模擬演出，課程每天提供30個名額，活動免費。