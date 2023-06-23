Me too運動遍地開花 雲林縣上半年接獲8起職場性騷擾

在台灣遍地開花的me too運動，在一連串的新聞揭露後達到高峰，讓職場性騷擾也受到關注，雲林縣警局統計今年上半年性騷擾申訴案件有33件，其中職場性騷擾高達8件，雲林縣府表示，去年發生雇主對員工反映被客戶性騷擾置之不理，被縣政府依法裁處20萬元，呼籲雇主若接獲反映，應積極協助。

雲林縣警局婦幼隊統計，今年上半年受理性騷擾案件有33件，較去年同期增加2件，多數性騷擾形式都是「趁機親吻、擁抱或觸摸胸、臀或其他身體隱私部位」，「羞辱、貶抑、敵意或騷擾言詞或態度」次之，被害人以女性居多。

雲林縣政府勞動暨青年事務發展處統計，截至5月為止，受理申訴職場性騷擾案件已高達8件，甚至有男性對男性、女性對女性的騷擾行為，處長張世忠表示，任何性別都可能遭到性騷擾，案件樣態仍多集中於肢體騷擾、言語騷擾，跟蹤騷擾的樣態也逐漸提高。

張世忠表示，職場的性騷擾事件，除可針對加害者申訴，性別工作平等法第12條、第13條皆有明文規定，受雇者在執行職務中遭到任何人以性意味或性別歧視的行為或言詞，造成敵意環境式的性騷擾行為，雇主知悉後就應該立即採取糾正補救措施，但仍有部分雇主置之不理。

雲林縣去年獲報，某遊戲中心開票計分人員因執行職務關係，屢次遭到客戶毛手毛腳，員工忍無可忍向雇主反映，因該客戶與雇主熟識，雇主不想得罪老顧客，以各種理由推託，員工無法忍受，逕自向警局報案，並指名申訴雇主不作為，經雲林縣政府性別平等會評議審定屬實，對雇主祭出20萬元裁罰。

另外，某事務所員工在工作中遭到雇主以指導為由，進行性騷擾，讓員工飽受煎熬，終於提起勇氣向雲林縣政府提出申訴，經過調查屬實，性別平等會評議也對作出性騷擾行為的雇主10萬元裁處，並公布違法事業單位姓名。

張世忠表示，當雇主面臨申訴職場性騷擾案件時，要積極受理申訴人的申訴，以保密、公正及不公開的方式進行調查，調查時避免權力不對等的兩造對質與協助當事人進行蒐證，調查結束後以書面通知兩造調查結果，告知應有的申復及外部救濟權利，協助申訴人報警協處也是一個選項，若雇主消極面對性騷擾案件，甚至對申訴置之不理，讓申訴者落入求助無門的困境，可依法裁處10萬元至50萬元不等。

勞青處呼籲，雇主只要平時對內做好性騷擾防治的教育訓練，及防治性騷擾的觀念宣示，遇到事件時積極面對，有效糾正處理，就能避免性騷擾的危害擴大，損及當事人權益和企業形象。