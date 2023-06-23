南市劉厝大排整治 爭取5000萬經費投入施作

南市佳里區到七股區的劉厝排水，因集水區周邊聚落地勢低窪，遇有短時間內暴雨及大潮雙重作用下，水位陡升，就容易造成區域性積水災情，影響民眾生命財產安全，南市府向水利署爭取前瞻基礎建設經費，推動劉厝排水整治計畫，目前已完成台17線以東護岸整治，今年再獲補助5000萬元，將進行大埕橋上游段護岸治理工程，預計今年9月開工，明年汛期前完工，未來可望大大降低豪雨致災的可能性。

南市水利局表示，2018年因遭逢極端降雨事件，劉厝排水宣洩不及，水勢超出堤頂導致兩側聚落淹水，造成居民損失，為提升治水成效，市府積極向水利署爭取前瞻基礎建設計畫推動整治工作，投入2.1億元辦理台17線以東至大埕橋段（約1.2公里）護岸整治，工程也順利於去年12月完工。

水利局指出，今年度再向水利署爭取補助經費，延續前期拋石護岸柔性工法，進行大埕橋上游段護岸共計800公尺的治理工程，配合施作防洪牆、防汛道路等，提高護岸防洪能力，水利局已完成相關前置規劃設計、公開閱覽等行政作業，現辦理工程招標程序，計畫在今年9月申報開工，預計在明年汛期前完工。