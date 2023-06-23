端節連假百年嘉義市樹木園 來場揉合藝術生態永續風格之旅

端節連假，入夏高溫炎熱，在百年嘉義市樹木園運動休閒，防曬傷享受森林浴芬多精，還可觀賞市府主辦，平凡製作團隊策展「城市公園野草學：嘉義當代採集創作」特展，勾勒出乍看尋常卻無比迷人都會野草風景。

市府智科處說，城市公園野草學以日常生活場景公園為生態議題載體，邀請民眾貼近土地，嘉市不僅擁有比便利商店密度更高的火雞肉飯店，更在60平方公里幅員擁有35座公園，公園密度高居全台之冠，市府再度攜手創意團隊「平凡製作studio ordinary」，展開創意企畫（+1+1+1 =嘉義式）2。

首條軸線從豐富公園生態出發，以「城市公園野草學」之名，邀請當代採集藝術雙人組「雜草稍慢」共創、嘉大自然資源暨森林學系副教授張坤城擔任顧問，開啟城市採集創作，「天天在公園運動，還不曉得有怎麼豐富多元植物生態」，端節連假，民眾參觀後感到驚喜，「既運動還有知性之旅，好棒！」

特展分三大展區：雜草稍慢在嘉市踏查採集各式野草，介紹土地生態樣貌；「土地孕育配方」帶人看見野草入菜、煮茶，成為藝術創作元素。「嘉義小城雜草茶」展區，認識各式雜草茶配方，讓人走逛過程像修習嘉市城市野草學，以公園綠地作議題載體，邀民眾以展覽為起點，開啟探索生態、親近土地永續風格之旅。