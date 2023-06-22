快訊

政大教職員爆歧視還譏「神經病」 南韓留學生揭誇張惡行：像垃圾場的地方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市敬老愛心乘車卡福利升級 7月起搭台鐵可折抵

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府與台鐵簽約於7月1日起，市府發行的社福卡可以抵扣乘車點數，圖為嘉義火車站照片。圖／本報資料照片
嘉義市政府與台鐵簽約於7月1日起，市府發行的社福卡可以抵扣乘車點數，圖為嘉義火車站照片。圖／本報資料照片

為讓長輩、身心障礙者能夠享受大眾運輸的便利與安全，嘉義市政府與台鐵簽約於今年7月1日起嘉市民持敬老乘車卡、愛心卡可以抵扣乘車點數，也是首波加入台鐵啟用敬老乘車卡、愛心卡使用點數乘車的縣市之一。

嘉義市政府和台鐵簽約，嘉義市民持卡搭乘台鐵列車時，在乘車區間只要起站或迄站是在台鐵大林站、民雄站、嘉北站、嘉義站、水上站、南靖站其中一站者，得抵扣乘車點數，每（單）趟次補助上限則為20點（換算為20元）。如果搭乘趟次的敬老、愛心票費用是在20元內，就不用支付任何費用；如果超出點數的部分，就會以民眾該卡片的電子錢包餘額扣款。

市府提醒市民，持用嘉義市敬老、愛心乘車卡的旅客，須經由各車站設置「地方社福卡」專用通道驗票機刷卡進、出站，旅客如未走專用通道，驗票閘門會警示驗票失敗阻擋。另外，比照電子票證乘車營運規定，持嘉義市敬老、愛心乘車卡可搭乘區間車、區間快車、莒光號、PP推拉式自強號，不能搭乘觀光列車、團體列車、太魯閣號列車、普悠瑪號列車、EMU3000型自強號及其他台鐵局指定列車（具專屬性及不發售無座票列車）。詳情請台鐵公告為準。

台鐵為促進銀髮族及身心障礙者乘坐大眾運輸工具的友善及多元性，洽詢各縣市政府參與意願，並進行軟硬體設備修改後，於7月1日起，部分縣市政府發行的敬老卡、愛心卡等「地方社福卡」，可以使用點數乘車；第一階段啟用敬老卡、愛心卡使用點數乘車的縣市，包含台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市及屏東縣等，民眾乘車區間，只要起站或迄站有其中一站，是在該縣市轄區內的話，就可使用點數乘車。

嘉義 台鐵 觀光列車

延伸閱讀

嘉市西區全民運動館完成委託營運 往健康城市再邁進一大步

首波社福卡搭火車獨漏新竹縣市 立委邱顯智：無法接受

Lotus Emira GT4即將開始交車　馬力與空力套件再升級！

搭飛機想免費升級頭等艙？空姐揭「2招數」超有效：我們能創造奇蹟

相關新聞

暖心清潔隊員撿到14萬現金 80歲老婦失而復得

台南仁德區清潔隊員鄭晴中日前協助防治登革熱投藥工作，一早5點40分騎車經過糖德路時，發現路旁有一個黑色包包拉鍊已經損壞露...

嘉市敬老愛心乘車卡福利升級 7月起搭台鐵可折抵

為讓長輩、身心障礙者能夠享受大眾運輸的便利與安全，嘉義市政府與台鐵簽約於今年7月1日起嘉市民持敬老乘車卡、愛心卡可以抵扣...

再增6例…台南本土登革熱病例累計27例 都在高風險熱區

疾病管制署檢驗台南市再增加6例登革熱確診病例，累積病例達27例，4例分別為居住於東區的23歲、58歲、78歲女性及70歲...

不只能招財！台南鹽水百年打鐵舖揭午時水有「這用途」：傳承2百年

相傳端午節的午時水有招財解穢的功效，而在台南鹽水橋南老街有一間傳承六代的「泉利號」打鐵舖，老師傅李一男每年不間斷，每逢端...

太熱了沒菜收…雲林農友親曝原因 笑稱：蔬菜中暑休園囉

端午連續假期開跑，民生消費對於蔬菜的需求增加，根據西螺果菜市場市況分析，近日因氣候不穩定，短期葉菜類生長情形不暢，蔬菜類...

嘉縣水上千人手搖冰創紀錄 自製冰沙加配料超好吃

炎炎夏日就要吃冰消暑！夏季限定的「千人炒冰 Super Science」活動，今在嘉義縣北回二館太空教育館登場，縣長翁章...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦