嘉市敬老愛心乘車卡福利升級 7月起搭台鐵可折抵

為讓長輩、身心障礙者能夠享受大眾運輸的便利與安全，嘉義市政府與台鐵簽約於今年7月1日起嘉市民持敬老乘車卡、愛心卡可以抵扣乘車點數，也是首波加入台鐵啟用敬老乘車卡、愛心卡使用點數乘車的縣市之一。

嘉義市政府和台鐵簽約，嘉義市民持卡搭乘台鐵列車時，在乘車區間只要起站或迄站是在台鐵大林站、民雄站、嘉北站、嘉義站、水上站、南靖站其中一站者，得抵扣乘車點數，每（單）趟次補助上限則為20點（換算為20元）。如果搭乘趟次的敬老、愛心票費用是在20元內，就不用支付任何費用；如果超出點數的部分，就會以民眾該卡片的電子錢包餘額扣款。

市府提醒市民，持用嘉義市敬老、愛心乘車卡的旅客，須經由各車站設置「地方社福卡」專用通道驗票機刷卡進、出站，旅客如未走專用通道，驗票閘門會警示驗票失敗阻擋。另外，比照電子票證乘車營運規定，持嘉義市敬老、愛心乘車卡可搭乘區間車、區間快車、莒光號、PP推拉式自強號，不能搭乘觀光列車、團體列車、太魯閣號列車、普悠瑪號列車、EMU3000型自強號及其他台鐵局指定列車（具專屬性及不發售無座票列車）。詳情請台鐵公告為準。

台鐵為促進銀髮族及身心障礙者乘坐大眾運輸工具的友善及多元性，洽詢各縣市政府參與意願，並進行軟硬體設備修改後，於7月1日起，部分縣市政府發行的敬老卡、愛心卡等「地方社福卡」，可以使用點數乘車；第一階段啟用敬老卡、愛心卡使用點數乘車的縣市，包含台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市及屏東縣等，民眾乘車區間，只要起站或迄站有其中一站，是在該縣市轄區內的話，就可使用點數乘車。