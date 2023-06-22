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暖心清潔隊員撿到14萬現金 80歲老婦失而復得
台南仁德區清潔隊員鄭晴中日前協助防治登革熱投藥工作，一早5點40分騎車經過德糖路時，發現路旁有一個黑色包包拉鍊已經損壞露出一疊鈔票，立即送往德南派出所。恰好遺失包包的80歲賣菜婦人也報案，才將包包物歸原主。鄭得知婦人竟遺失14多萬元現金，驚呼「從業24年，沒撿到那麼龐大的金額。」
仁德區上周出現首起本土登革熱病例，所有清潔隊人員投身防治工作，希望能夠遏阻登革熱擴大傳播鏈。上周六鄭晴中早上5點40分時，要趕往清消地點集合路過德糖路高速公路涵洞時，發現路旁有一個黑色包包。他仔細觀看，拉鍊已經損壞還露出一疊鈔票。心想「遺失的主人應該很著急」立即前往德南派出所報案。
就在他到派出所報案時，員警說有名80歲賣菜婦人表示她遺失黑色包包，裡面還放14多萬元現金。就在鄭拿出包包時，婦人馬上說「對，就是這」經過清點後，包內有14萬3898元與婦人所稱吻合。
鄭晴中說，擔任清潔隊員總共24年，曾經撿過皮包、現金及支票，第一次撿到那麼大筆的現金。這次能夠可以物歸原主，他也覺得很開心。
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