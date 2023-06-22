南市供免費篩檢 9件幼兒尿液巴比妥、BZD檢驗結果全未檢出

台南市為維護幼兒安全讓家長安心，自6月19日起提供對幼兒園幼兒服藥安全有疑慮的家長，自願性就近攜帶幼兒至37區衛生所現場採檢尿液，由衛生局檢驗中心以液相層析串聯質譜儀，進行巴比妥及苯二氮平類(BZD)免費篩檢服務，衞生局長蘇世斌表示，截至6月21日完成採檢的幼兒尿液共計9件，全數未檢出巴比妥及苯二氮平類(BZD)。

衛生局表示，檢驗是以液相層析串聯質譜儀(LC-MS/MS)來分析，該機器原理是將分子碎裂產生各自特定的指紋模式，取得分子結構資訊和鑑定，偵測濃度可達ppb等級(億萬分之一)，高靈敏度及高辨識力可明確判定分析物質是否存在及其含量，避免有誤判或干擾的影響，是應用於微量物質定量及定性分析的利器。

台南市衛生局檢驗中心例行性即提供食品、藥品及傳染病等相關檢驗，其中也包含巴比妥和BZD的檢驗，中心也是衛生福利部濫用藥物尿液檢驗指定衛生機關及食品藥物管理署、全國認證基金會等認證單位之認證實驗室。

衛生局說，這次為讓就讀本市各公私立幼兒園的家長，對幼兒在園內的用藥安全放心，由37區衛生所提供現場尿液採檢，檢驗中心以現有齊全的檢驗設備及純熟的檢驗技術提供便利、快速的檢驗服務，共同守護本市幼兒健康。

衛生局提醒家長，如發現家中幼兒出現嗜睡、步履不穩、注意力不集中、焦慮、頭痛、躁動等現象，可洽醫學中心小兒科門診進一步評估。