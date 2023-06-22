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不畏端午連假首日豔陽 台南古蹟景點湧人潮

中央社／ 台南22日電

今天是端午連假首日，許多民眾不畏豔陽高照，湧進台南古蹟景點，遊客數較去年同期成長約1成。晚間台南運河龍舟決賽，場地鄰近安平舊城，預估遊客將擠爆周遭鬧區。

台南天空今天雖有雲層，但陽光普照，氣溫甚高，卻擋不住人們出遊興致，尤其適逢端午節，不少小朋友在廟埕「立蛋」，大人忙著取用「午時水」，午間則享用肉粽，相當應景。

從鬧區到郊區綠地，到處是遊客，市場商圈老街一早就湧入採買人潮，搶購菖蒲艾草、香包和雞蛋，熱門景點更是車水馬龍。

台南市政府觀光旅遊局初步統計，台南新化老街、安平老街、鹽水老街及菁寮老街上午累計逾1萬人逛街採買；國華海安河樂、小西門、南紡商圈、孔廟與赤崁樓等古蹟園區，周邊人潮近3萬人。

另外，虎頭埤風景區、頑皮世界也有近1000人入園遊玩；柳營尖山埤渡假村、山上花園水道博物館、烏山頭水庫、十鼓文創園區、台南市美術館及左鎮化石園區等景點，也吸引逾2000人到訪。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而停辦2年的台南市國際龍舟錦標賽，今年復辦，6月18日在台南運河開賽，今晚決賽，比賽河段鄰近安平舊城，市府又在周邊規劃系列活動，預估遊客傍晚時分就會湧入。

台南 老街 古蹟 端午節

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