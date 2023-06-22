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台東夏雪芒果進軍國際 23日新加坡快閃試吃

中央社／ 台東縣22日電

這幾年很搶手的台東夏雪芒果，將進軍國際市場，23日在新加坡舉辦快閃試吃，邀請新加坡消費者與通路業者一試成主顧、踴躍採購。

台東縣政府農業處長許家豪今天告訴中央社記者，台東是夏雪芒果的主要產區，產季為每年5月下旬至7月，夏雪芒果外表呈黃色，酸甜比例佳，口感細緻像愛文芒果，更保留住土芒果的濃郁香氣和金煌芒果的甘甜，可說是集金煌、愛文和土芒果優點於一身。

許家豪說，目前全台有一半夏雪芒果產量來自台東，是台東主推的農業精品品牌之一，運用專屬標章，讓每顆來自台東的夏雪芒果都有身分證，確保產地來源，同時穩定生產端貨源。

許家豪表示，這次透過與台灣好農、新加坡通路商HAO mart集團的合作從23至25日在新加坡Eccellente byHAO mart的Westgate門店舉辦「一生必吃台東夏雪」試吃促銷活動；現場只要購買台東夏雪芒果就加碼贈送1杯台東夏雪芒果吸凍，以快閃試吃活動方式，讓更多新加坡民眾有機會品嘗到台東夏雪芒果，並邀請新加坡消費者與通路業者踴躍採購當季鮮果。

許家豪指出，未來縣府也將攜手台東縣各級農會將持續與國際市場接軌，推廣「台東味」的農特產品形象，與海外連鎖超市及電商平台合作，因應疫情後消費方式改變，未來的消費將布局全通路市場，與通路及貿易業者合作，並借助海外夥伴力量，將台東農產品當季美味送到世界各地。

台東 芒果 新加坡

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