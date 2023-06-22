再增6例…台南本土登革熱病例累計27例 都在高風險熱區
疾病管制署檢驗台南市再增加6例登革熱確診病例，累積病例達27例，4例分別為居住於東區的23歲、58歲、78歲女性及70歲男性，1例為仁德區56歲女性，1例為永康區40歲男性，4例由診所或醫院通報確診，2例經由衛生局擴大採檢發現，疫調發現6例個案均與先前群聚的高風險區域相關。
衛生局表示，新增確診個案居住地及工作地已完成戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追蹤關懷等防疫措施，期能阻斷登革熱疫情蔓延。
因近期時有間歇性降雨，衛生局持續落實社區孳清，今日於仁德區、東區及善化區共孳清372戶，其中陽性戶6戶，發現259個積水容器，查獲6個陽性容器，皆已清除或投藥；衛教582人，並現場開立4張舉發單。
市府提醒近期加強各類場域登革熱防治稽核，一旦查獲陽性孳生源即會依傳染病防治法第25條逕行舉發，並將依同法第70條處3000元以上1萬5千元以下罰鍰，針對建築工地倘未依規定完成改善，除罰鍰外將請工務局祭出停工處分，昨已有3處工地因查獲陽性孳生源被工務局令其停工7日，請民眾切勿心存僥倖以免受罰，更影響自身及家人健康。
端午連假期間，為能積極找出潛在病例，6月22日至6月25日持續設置擴大採檢站，地點在台南市仁德區成功里活動中心；另外為能找出善化區潛在病例，於善化區坐駕里辦公室(自立路71號)設立採血站，6月22日至24日。登革熱防治中心蘇世斌主任呼籲，請有疑似登革熱症狀且有仁德區成功里、仁和里，東區東智里及善化坐駕里活動史的市民應盡速主動前往接受篩檢。
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