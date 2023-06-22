不只能招財！台南鹽水百年打鐵舖揭午時水有「這用途」：傳承2百年

相傳端午節的午時水有招財解穢的功效，而在台南鹽水橋南老街有一間傳承六代的「泉利號」打鐵舖，老師傅李一男每年不間斷，每逢端午，都會從屋後一口古井汲取午時水來更換打鐵水，這項傳統從第一代就未曾改變，已經延續近兩百年，李一男說，午時水可說是「純陽之水」，存放一年也不會發臭，用來打鐵、磨刀格外堅固，也令人嘖嘖稱奇。

「泉利號」打鐵舖從福建泉州到鹽水橋南老街開店，已經有近兩百年歷史，店址從來未變過，店鋪三面通風，打鐵時還得將木製門板拆下，打鐵水槽、板凳、風櫃看起來很有古董感覺，厚實的石製地磚踩踏多時，已經出現凹陷情形。

老師傅李一男今年已經82歲高齡，他是店鋪第五代傳人，從14歲就入行跟隨父親，已經做了68年，現在傳到第六代的李信賢，父子倆一起工作，店鋪傳承古法打鐵，製作的農具如鐵鋤、鐵耙等非常耐用，連台北、宜蘭等地都有人慕名而來，現在則以刀具為主，與工廠量產型製刀不同，有獨特客群。

李一男說，「這項傳統不會消失」，用午時水當打鐵水是父執輩傳承而來，店鋪旁這座古井從明朝時就有，他每次汲水大約300公升，替店內冶鐵、磨刀用的水槽更換新水，每年一次從不間斷，這座水井水質清澈冰涼，水源充足，前年還特別裝上抽水馬達，抽掉部分舊水，讓地下湧泉水水質更佳。

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