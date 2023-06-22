北港「水道頭」4天連假不打烊 首度引進水樂園小孩玩瘋

端午連續假期開跑，雲林縣政府今天起接連4天在北港水道頭文化園區舉辦「Fun!一夏」慶祝活動，除引進大型的氣墊水上樂園，打造旋轉木馬遊樂場，至6月25日期間還有市集，及每日限量贈送100條獨家設計運動毛巾，今天揭幕首日已吸引超過50人參與。

縣長張麗善今和文化觀光處長陳璧君至北港水道頭文化園區為活動揭幕。張麗善說，過去疫情使人無法好好放鬆玩樂，今夏端午節為了讓民眾快樂暢玩，從今天至本周日，每天上午11點起至下午6點，水道頭文化園區草坪區設置水樂園，另延續「真人藝閣」的旋轉木馬遊樂場持續運轉中，還有端午限定市集、街頭藝人表演。

陳璧君表示，水道頭文化園區原稱為北港舊水塔的十字型水塔，是日治時期建造的北港第一淨水場，有超過70年歷史，曾是全鎮用水的重要泉源，現今改為北港遊客中心，環境優美，近年成為親子休閒的首選空間。

返鄉青年楊承樺接手營運水道頭文化園區，並與縣府合辦假日活動，此次應景端午節推出慶祝活動，首度引進大型氣墊水上遊樂設施，及吃喝玩樂俱全的市集等，吸引許多家長帶孩子前來暢遊，現場笑聲不斷。