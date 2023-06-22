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台南國際芒果節開跑 日本水上町長阿部賢一嘗鮮

中央社／ 台南22日電

台南芒果進入產季，2023台南國際芒果節今天開跑，日本群馬縣水上町長阿部賢一也出席開幕式，品嘗芒果好滋味。

2023台南國際芒果節今天在走馬瀨農場舉辦開幕式，系列活動將陸續在玉井公有零售市場、南化里天后宮、左鎮驛站、楠西鹿田里江家古厝、官田渡拔青果市場和大內公有市場等地登場。

台南市長黃偉哲在開幕式指出，今年台南芒果長成階段遇上降雨，產量、品質維持高水準，可把握時節品嘗，也期盼今年芒果外銷量再創新高。

日本群馬縣水上町長阿部賢一也到場參與開幕式，肯定台南芒果在日本的高人氣，他表示，水上町和台南締結友好城市，在觀光、農業、教育等互動良好，從台南等地進口台灣水果人氣及數量持續攀升。

阿部賢一說，目前水上町每年進口芒果數量已達3公噸，今年適逢台南和水上町締結友好協定10週年，未來將策劃水上町居民組成旅遊團造訪台南。

2023台南國際芒果節在走馬瀨農場揭開序幕後，後續活動7月起將在玉井區、南化區、左鎮區、楠西區、官田區、大內區等芒果產區接力展開。

芒果

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