嘉義縣東石龍舟賽睽違3年復辦 34隊伍烈日下奮力划槳

嘉義縣東石龍舟競賽睽違3年復辦，今天烈日32度高溫，共有34隊伍參賽，角逐總獎金50萬運，吸引上千名民眾場邊圍觀，東石先天宮提供萬人分蚵仔粥免費吃，還有許多攤販進駐，今早首場競賽由議會隊贏下縣府隊，預計比賽至下午5點公布。

議會隊由副議長擔任奪旗手、縣府隊由公車處長楊志雄擔任奪旗手，兩隊速度平分秋色，最終由陳怡岳搶先摘下旗幟贏得比賽，全場歡呼氣氛相當熱鬧，議員詹琬蓁、江佩曄、姜梅紅、黃啟豪、江志明都下場參加、奮力划槳，一起為勝利歡呼。

龍舟賽共有34隊報名，社會男子組11隊、社會男女混合組18隊，國中男子組3隊、表演組2隊，預計下午5點公布比賽成績；現場有蚵仔煎、蚵仔包、烤蚵、文蛤湯攤販，鄉長林俊雄在烈日下發放小吃給民眾，東石先天宮也提供萬人分蚵仔粥，讓民眾欣賞龍舟賽之餘，還能大啖東石在地美食。

東石鄉長林俊雄說，今年報名隊伍組成多元，校園組有永慶高中、嘉義大學、民雄國中、東榮國中、梅山國中；社會组有嘉義青年商會、陸軍機步及測考中心國軍弟兄、華山基金會、雲嘉區單車及健美愛好者、立委蔡易餘服務團隊以及民間企業熱血青年。