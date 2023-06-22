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大溪厝八井午時水潑水祈福 夏日瘋情慶端午

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠高舉艾草潑水為大家祈福，右二為大溪社區發展協會理事長邵祈誠。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠高舉艾草潑水為大家祈福，右二為大溪社區發展協會理事長邵祈誠。記者李宗祐／攝影

嘉義市大溪厝社區有8口超過300年歷史古井，每年端午節免費提供民眾取午時水、潑水祈福，成了地方端午節應景特色活動，今天上午在大溪厝水環境教育園區舉辦「漫漫大溪，夏日瘋情，八井文創市集」，嘉義市長黃敏惠、市議員等多人受邀參加，潑水、立蛋、文創市集、樂團演出等，活動延續至晚上，熱鬧慶端午。

市長黃敏惠表示，活動展現了大溪之美、帶動農村在地消費，將人文風貌結合在地特色帶入社區，既傳統又現代。

市長黃敏惠表示，大溪社區是嘉義市第5個農村再生社區，保有各形式的傳統聚落、土地產業、生態資源，同時以在地農作物「水稻」，開發出「八井米菓」、「美好薑來（薑黃）、紫屬於米（紫米碳）手工皂」等社區特色產業，帶動社區稻米產業特色六級發展，創造社區自有財源，建立社區永續的基石。活動結合端午「午時水」潑水淨身、懸掛艾草的習俗，在歡樂之餘更提醒了大家在天氣漸熱的同時，注意居家衛生的重要。

建設處長田長沛表示，大溪社區位於嘉義市西邊的世外桃源，社區中的大溪厝水環境教育園區不僅是嘉義市第一座結合水質改善、生態保護、休閒遊憩及環境教育功能之綜合性場域，結合得天獨厚的農村景觀，媲美台東伯朗大道的無敵稻景及悠閒的田間小路，以及具有濃厚歷史文化背景的「八口古井」、「文筆穴」、「金雞穴」等，近年更發展出社區文化及環境教育遊程與食農教育體驗活動，值得遊客來此深度旅遊。

大溪社區發展協會理事長邵祈誠表示，大溪厝開發歷史早且廣布地下水，據傳鄭成功部隊在此駐紮時便鑿井取水；現存8口古井為「金雞穴」、「公鯉魚穴」、「鹹水井」、「兵將營」、「文筆穴」、「黃家古井」、「涼傘穴」及「蔡吳家古井」，各具風水意義、特色。

他表示，今年除有100多攤位市集，還有菖蒲DIY、創皂美好回憶、社區導覽斗笠彩繪、擴香花磚DIY等課程，還有樂團演出，有200多名表演者，活動延續到晚上8點30分，歡迎大家來大溪厝走走歡慶端午。

有100多攤位市集，菖蒲DIY、創皂美好回憶、社區導覽斗笠彩繪、擴香花磚DIY等，還有樂團演出，活動延續到晚上。記者李宗祐／攝影
有100多攤位市集，菖蒲DIY、創皂美好回憶、社區導覽斗笠彩繪、擴香花磚DIY等，還有樂團演出，活動延續到晚上。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（左六）與文創市集商家、社區協會人員合影。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（左六）與文創市集商家、社區協會人員合影。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）、多位市議員與會來賓等合影。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）、多位市議員與會來賓等合影。記者李宗祐／攝影

嘉義 黃敏惠 端午節

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