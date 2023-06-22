蘭潭水庫水位上升 音樂噴泉預計7月初恢復

嘉義市蘭潭水庫音樂噴泉從今年2月3日停止至今，接連幾波降雨，挹注嘉義地區仁義潭、蘭潭水庫，其中蘭潭水庫水位超過70公尺以上，嘉義市府近日將進行前置作業，預計7月初恢復音樂噴泉。

根據台灣自來水公司第五區管理處統計，截至20日止，聯合運用的仁義潭和蘭潭水庫有效蓄水量為1729萬噸、蓄水率為50.82%，昨天進水量為38萬噸，水位逐漸攀升。

台灣自來水公司第五區管理處表示，以目前每天約8萬噸出水量，至8月底仍供水無虞。不過為減少2水庫出水量，目前每天仍由雲林系統支援10萬噸，曾文系統支援11萬噸。

台灣自來水公司第五區管理處說，受惠於近期降雨，阿里山系統每天進水量逾2000噸，目前原水蓄水池已蓄滿，用水無虞，樂野系統進水量每天逾1000噸，以平日用水800噸及假日用水950噸來計算，足以因應每日用水所需，且必要時可由阿里山支援，供水無虞。

嘉義蘭潭水庫音樂噴泉從今年2月3日起，因水位過低，暫停演出；嘉義市府與台灣自來水公司第五區管理處隨時更新水情資料，日前得知水位逐漸回升，到昨天已經來到70公尺，超過噴泉正常展演水位警戒標準（68公尺）。

嘉義市觀光新聞處觀光工程科長林靖淳今天接受中央社記者電訪指出，蘭潭水庫水位回升，維修人員近期將進行前置作業，預計7月初恢復音樂噴泉。