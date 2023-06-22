台南善化慶安宮百年荷蘭井取午時水 現場大排長龍

今天是端午節，也是連假第一天，上午11點午時一到，台南市定古蹟善化慶安宮開啟廟前道路上逾百年歷史的荷蘭井，供民眾汲取午時水除穢氣，今年疫情解封，也恢復停辦3年的繫長命縷及吃西瓜比賽，還有艾草束跟500個魚造型香包送給民眾，林姓男子說，午時水相傳招財除穢，相當好用。

善化慶安宮主祀媽祖，每逢端午都會舉辦慶祝活動，因疫情停辦2年，去年主委張志勝擲筊請示後簡化辦理，但只有取午時水及點雄黃，今年則恢復正常，有親子香包縫製、端午品茶會、吃西瓜比賽，還有午時立蛋，道長點雄黃驅邪、年長者替民眾繫五色長命縷等活動。

廟方也準備了艾草束，一早就在廟前發放，讓民眾帶回家懸掛在自家門前，而事先準備的500個魚造型香包、500個香囊袋，也很快被民眾索取一空，11點午時一到取水儀式開始，道士祝禱後，工作人員打開位在中山路上的荷蘭古井，包括主委張志勝、立委郭國文、市議員林志展、李偉智、陳昆和等人，一起用鐵桶到古井內打起第一桶水，象徵午時水取用的順利。