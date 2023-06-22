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採減法設計 最美老街之一「新化老街」再獲建築園冶獎

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市新化老街街屋採減法設計原則，將立面二樓以上空域清空，勇奪「2023建築園冶獎」。圖／文化局提供
南市新化老街街屋採減法設計原則，將立面二樓以上空域清空，勇奪「2023建築園冶獎」。圖／文化局提供

台南市文化局「新化老街立面專案」，長期投入新化老街街景改造工作，尤針對街屋立面進行整備，深受在地居民與外地遊客讚許，今更勇奪南台灣建築界年度盛事「建築園冶獎」肯定。新化老街曾獲南瀛十大歴史建築票選，在原台南縣時代獲全縣第一名，也在全國歷史建築百景票選，榮獲全國第二名，被譽為全台最美老街之一。

由高雄市建築經營協會主辦的「建築園冶獎」，2023年特設「舊建築景觀營造類」獎項，目的在於發掘得凸顯地方文化內涵的建築典範。台南市文化局執行的「新化老街立面專案」在眾多案例脫穎而出，不僅讓新化老街常民建築的優雅與風華得以再現，更蘊含著公私部門共同協力的美好成果。

文化局指出，新化老街立面整修工程不同於過去統一招牌設置或簡易清整的做法，而是積極與居民共同協議，採減法設計原則，將立面二樓以上空域清空，使原本優美老屋立面得以露面，同時搭配夜間照明，讓新化歷史街區最重要的記憶重現讓公眾感受，一樓立面則讓住戶或經營者發揮創意，盡情詮釋店家意象，此種作法讓傳統老街與現代商業活動得以共存共榮。

除設計上公私協力外，在維護管理上，也協調由公所與各民家共同管理夜間照明；街道上基本照度後續由公部門來維護，並整合在街屋上，而為了展現這群日治時期每戶特色，另外設置定時照明設備，讓民家好維護、可管理，充分發揮此區特色。

文化局表示，新化老街西側自2018年執行規劃設計起至2023年初完工完成20間新化西側老屋整修，長約90公尺，經費為1400萬。除了上述難得協力過程外，也解決了多年來泥塑掉落、結構疑慮、管線複雜以及屋頂漏水等問題，冀望非文資建物也可藉由公私部門的合力，能達成永續管理的目標，促進新化街區重要骨幹結構空間再現，重塑城市歷史文化的象徵。

歷史建築 老街 文化局

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