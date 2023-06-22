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南市YouBike 2.0再增15處新站 擴大舊縣區6區首次設站

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市公共自行車YouBike 2.0突破50萬人次，端午連假前再添15處新站。圖／交通局提供
台南市公共自行車YouBike 2.0突破50萬人次，端午連假前再添15處新站。圖／交通局提供

台南市公共自行車YouBike 2.0自今年2月上線服務深受市民朋友及旅客喜愛，已經累計超過50萬人次使用，端午連假前一口氣增加15處站點上線服務，市長黃偉哲表示，歡迎大家在端午連假期間多多使用YouBike遊台南，也歡迎到台南運河觀賞2023年台南市國際龍舟錦標賽，市民朋友使用台南市推出的公共運輸月票方案，也可享有前30分鐘免費的優惠。

交通局長王銘德表示，目前仍持續會勘本市YouBike 2.0的設站地點，端午連假前再開放15站，總數達到189站，對於廣受好評的YouBike 2.0E電輔車持續投入，總數已達400輛，將持續加速擴增YouBike 2.0站點，擴大服務量能。交通局與微笑單車團隊持續辦理各生活圈的設站會勘，目前已派工建置中的還有40站，預計也將於暑假陸續開放，敬請大家期待。

本次增加的站點計有安南區2處，為九份子國中小、海佃休閒公園；關廟區1處為關廟轉運站；新市區1處為民生富中；麻豆區2處，為總爺藝文中心紅樓(西側)、麻豆國中(活動中心)；善化區2處，為凱比吉公園、善化區公所(公園路)；官田區1處為官田體育公園；柳營區1處為柳營區公所；佳里區1處為進學路停車場；北門區2處，為井仔腳瓦盤鹽田、北門遊客中心；山上區1處為山上國小；玉井區1處為玉井區圖書館；以滿足市民之期待。

王銘德表示，端午連假前開放的站點溪南與溪北地區各半，其中關廟區、柳營區、佳里區、北門區、山上區及玉井區皆為首次設站，期待可提供該區的市民及遊客新的體驗，歡迎大家踴躍使用YouBike漫遊府城，連假期間，交通局也會請微笑單車團隊加強調度。

想得知台南YouBike 2.0的站點資訊，可至微笑單車官方網站或下載官方APP(YouBike 2.0)查詢，有關台南市公共自行車的建置情形，也可持續關注「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁。而在使用上有任何的問題，也可上YouBike官網查詢或撥打24小時客服專線06-3009966，專人服務。

台南市公共自行車YouBike 2.0突破50萬人次，端午連假前再添15處新站。圖／交通局提供
台南市公共自行車YouBike 2.0突破50萬人次，端午連假前再添15處新站。圖／交通局提供
台南市公共自行車YouBike 2.0突破50萬人次，端午連假前再添15處新站。圖／交通局提供
台南市公共自行車YouBike 2.0突破50萬人次，端午連假前再添15處新站。圖／交通局提供

YouBike 台南 YouBike 2.0

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