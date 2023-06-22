病媒蚊孳生…仁德資收戶不聽規勸 區公所強力執行清1噸廢棄物
台南仁德區公所本周針對成功里資收戶強力清除整理髒亂環境，目前疫區內4戶已完成清理。不過附近一處資收戶，長期囤積廢棄物，日前公所前往該戶家中勸導並檢驗出有病媒蚊孳生源。今天早上，公所連同警察、清潔隊及里長一同到場強制清理垃圾。
據了解，該戶囤積物品已有12年，期間已經遭受強制執行1次，開單舉發無數，卻不見該戶有改善空性，讓當地居民非常困擾。
仁德區公所早在19日到場進行勸導，並且在該戶家中的積水容器中檢驗出病媒蚊孳生源，開單舉發勸導改善。不過當時卻收到該戶反彈，公所給予3天時間讓住戶清理，卻遲遲無果。
公所今天一早與警察、清潔隊一同強力執行。「我願意配合」，該戶一改過去強硬作風，同意公所執行。隨後環保局出動俗稱「山貓」的鏟裝機將門口堆積物夾除，估計本次清出垃圾將近1公噸。
區公所表示，為阻絕登革熱傳播鏈，本周起除了疫區外，各里內有資收戶囤積物品情形嚴重，會先柔性勸導，如果住戶不聽規勸，又在住家中檢出病媒蚊孳生源，就會開單舉發並由清潔隊逕行處理。
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