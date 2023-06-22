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嘉縣鹿草鄉舉暗香夜巡 鄉長嚴珮瑜一席粉紅漢服成嬌點
嘉義縣鹿草鄉的圓山宮主祀王孫大使，農曆5月4日舉辦民俗盛事「舉暗香」夜巡，這項民俗自日治時期中斷，去年重新舉行引起熱烈迴響，昨晚鄉長嚴珮瑜身穿粉紅漢服亮相，瞬間成為全場「嬌點」，大家一起點燃火把高舉油燈，讓信眾引香回到家中安奉祈福、消災解厄。
鹿草鄉長嚴珮瑜、議員詹琬蓁、江佩曄、黃惠汝及楊秀琴等人昨晚站上遊行花車，跟著藝閣隊伍一起繞庒頭、發糖果；其中，嚴珮瑜盛裝打扮，變裝融入藝閣隊伍，一席紅色、粉色拼色的漢服，成為全場亮點，應民眾邀請熱情合照。
舉暗香習俗歷史悠久，民俗傳說中破災婆手持竹節高昇掃、身揹槺榔天地掃，寓意破劫解厄，因此舉暗香隊伍也手持火把、提燈、爐火及現代球燈。華麗藝閣車在夜晚十分亮眼，身穿華服的孩子們扮演賜福角色，在車上丟撒糖果給鄉親，還有80攤小吃進駐廟前廣場，場面非常熱鬧。
縣長翁章梁、副議長陳怡岳帶領點燃火把。翁章梁說，圓山宮是鹿草鄉的信仰中心，能將廟裡的香火引到鄉親家中非常難得，也象徵賜福賜平安，舉暗香停辦許久，終於在去年重新舉辦，透過習俗可以讓鄉親更了解鹿草鄉歷史，也讓信仰與生活更加緊密。
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