台南連假總動員 阻絕登革熱社區傳播鏈

台南登革熱疫情昨新增4例病例，迄今為止累積21例，東區、仁德、永康區等都有確診個案。今天早上全市37區公所總動員，全面清潔環境。台南市長黃偉哲到仁德二空新城視察清理情形。

今天一早下起微微細雨，民眾們卻不減熱情，兩三人一組分散到各處角落將積水區域清除。參與的動員的志工說「一看到水桶有水就要快點倒掉」。

這場總動員，除了針對居家周邊環境加強清消外，仁德二空新城附近有多處工地，台南市長黃偉哲、立法委員陳亭妃、王定宇等到場關心目前情形。

台南市長黃偉哲說，目前疫情集中在仁德區，首要任務要把疫區做好周邊環境清潔。尤其今天一早下雨後，積水更容易孳生病媒蚊。呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」步驟，阻絕登革熱傳播鏈。