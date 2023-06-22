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台南連假總動員 阻絕登革熱社區傳播鏈

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
除了社區居家環境清消外，仁德二空新城附近工地，也是總動員清潔重點。記者李文德／攝影
除了社區居家環境清消外，仁德二空新城附近工地，也是總動員清潔重點。記者李文德／攝影

台南登革熱疫情昨新增4例病例，迄今為止累積21例，東區、仁德、永康區等都有確診個案。今天早上全市37區公所總動員，全面清潔環境。台南市長黃偉哲到仁德二空新城視察清理情形。

今天一早下起微微細雨，民眾們卻不減熱情，兩三人一組分散到各處角落將積水區域清除。參與的動員的志工說「一看到水桶有水就要快點倒掉」。

這場總動員，除了針對居家周邊環境加強清消外，仁德二空新城附近有多處工地，台南市長黃偉哲、立法委員陳亭妃、王定宇等到場關心目前情形。

台南市長黃偉哲說，目前疫情集中在仁德區，首要任務要把疫區做好周邊環境清潔。尤其今天一早下雨後，積水更容易孳生病媒蚊。呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」步驟，阻絕登革熱傳播鏈。

市府環保局指出，雨後積水是病媒蚊孳生的溫床，務必要加強環境巡查，並徹底清除輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等積水容器，避免病媒蚊孳生。

端午連假第一天，台南市37個行政區今天總動員進行清消，市長黃偉哲、立法委員陳亭妃、王定宇一同到場關心情形。記者李文德／攝影
端午連假第一天，台南市37個行政區今天總動員進行清消，市長黃偉哲、立法委員陳亭妃、王定宇一同到場關心情形。記者李文德／攝影
端午假期第一天，台南市37個行政區總動員，針對居家環境加強清潔。記者李文德／攝影
端午假期第一天，台南市37個行政區總動員，針對居家環境加強清潔。記者李文德／攝影
今天一早下雨，有部分水桶出現積水。記者李文德／攝影
今天一早下雨，有部分水桶出現積水。記者李文德／攝影

黃偉哲 病媒蚊

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