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南市突擊建案工地查獲多處陽性容器 勒令停工一周孳清
登革熱疫情升溫，台南市工務局昨天前往仁德區二空段及東區新都心段突擊檢查施工中建築工地，查獲多處陽性容器及孑孓，立即要求廠商改善，增派人力針對施工現場環境加以清潔，並勒令停工一周做環境孳清，以防止建築工地成為登革熱疫情破口。
對於這次登革熱工地稽查的缺失，工務局表示，將依違反建築法第58條規定進行裁罰，通知起造人、承造人、監造人勒令停工一周，並訂於下周進行複查。
工務局稽查人員也於工地現場教導施工單位防治登革熱的因應對策，要求務必做好防蚊措施並落實權管場域之環境管理、孳生源清除工作及定期巡檢降低病媒蚊傳染病流行風險。
另針對易積水的地方，包括地下室、電梯機坑、消防蓄水池及四周水溝等，工務局要求每日進行巡檢，杜絕病媒蚊可能孳生的環境，而雨後造成工地積水處也應盡速孳清現場環境，以落實台南市建築工地的公共衛生。
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