科技養老 嘉市推長者照護智慧觀測服務

嘉義市的老年人口比率17.93%高於全國平均，市府繼推出獨居長者緊急救援系統服務，昨再發表長者照護智慧觀測服務，在住處浴廁、臥房放2到3個WiFi感測器演算長輩作息，當發覺有重大改變便立即通知緊急聯絡人；衛生局表示，低收入戶可申請免費安裝。

衛生局表示，WiFi感測器無須穿戴、不用攝影機，無隱私問題，能感測失能失智或高風險獨居長者的活動、睡眠等生活日常作息資料，家屬透過手機查看數據圖表紀錄，當系統偵測長輩長時間沒活動會自動提供異常通知，如果日常活動軌跡有重大改變，也會通知緊急聯絡人及早介入關心。

有94歲輕度失智獨居阿嬤，常在廁所睡著，於浴室門口裝感測器，只要阿嬤停留逾一定時間，感測器會發簡訊通知家屬及廠商24小時監控中心提供協助。

市長黃敏惠、系統製造商元創電子總經理林森楠等人發表這服務，黃敏惠說，包括嘉義市僅4個縣市有這套系統，長照需求家屬也可選擇推出多年的獨居長者緊急救援系統服務，用科技養老。由嘉市長期照顧管理中心申請經濟部中小企業處的長者照護智慧觀測服務系統，共提供31套，已裝26套，有需求可撥打1966專線洽詢。