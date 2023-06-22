聽新聞
test
0:00 / 0:00

南大不遷七股 市府曝校區收回進度

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南大學七股校區大門架設圍籬，平日大門深鎖，內部路燈及道路等公設設施已完成。本報資料照片
台南大學七股校區大門架設圍籬，平日大門深鎖，內部路燈及道路等公設設施已完成。本報資料照片

台南大學確定不遷校到七股校區後，市府將收回120公頃土地，有議員昨天質詢說現況校園雜草叢生，蛇、犬藏身，東校區約20公頃土地規畫做智慧水產養殖區，地方疑慮能否帶動就業，西校區約80公頃則盼開放漁民承租養殖；市長黃偉哲說，校區招商活化一定以市民利益為最大考量。

南市農業局長李建裕表示，東校區扣掉環境保留區滯洪池11.57公頃，能提供約20.22公頃開發智慧養殖專區，目前由民間自提促參案，可行性評估已通過、招商文件審查也差不多，預計7月上網徵求投資計畫書，將在北部和中部開說明會，盼優良廠商投標，年底完成簽約早日開發，但西校區因有黑面琵鷺棲息及生態敏感區，環評審查已決定不開發。

議員蔡蘇秋金質詢說，東校區做智慧養殖專區希望能提高技術水準，吸引有心人士投入養殖業，帶動產業發展及漁民生計，但目前的招商民眾有疑慮；另針對西校區80公頃歸還市政府後，地方漁民訴求如果沒有違反相關法令，希望讓七股漁民承租、繼續養殖。

蔡蘇秋金也建議，當地有台61省道，七股漁產也打出知名度，希望能成立七股農特產品展銷中心，推廣七股美食等特色產業，活化規畫不要倉促上路，要多聽取在地居的意見。

南大七股校區是台南縣政府時代無償提供南大遷校用地，東校區陸域部分完成道路及機電中心建築，其他一片「空盪盪」。

都發局長徐中強指出，該區基地原為一般農業用地，移撥南大時，使用地目變更為特定專用區供辦興校，南大已向教育部申請廢止興辦七股校區案，確定即可公告進行撥還程序，在國土計畫中將使用地目恢復一般農業用地，符合農漁養殖使用。

漁民 議員 台南 黃偉哲 黑面琵鷺 滯洪池 環評

延伸閱讀

台南國際芒果節將登場 這社團霸氣下訂600箱

台南大學七股校區「一場空」 市府曝120公頃校地收回進度

國土計畫將含砷土地劃為農地？南市議員質疑：誰敢吃？

未雨綢繆紓解小果 南市提高芒果收購加工補助費

相關新聞

炎亞倫出現南市畢業生祝福影片 黃偉哲：請學校急下架

最近各學校陸續舉辦畢業典禮，台南市長黃偉哲以祝賀畢業生影片寄上祝福，國民黨上午指出今年的祝賀影片裡面有藝人炎亞綸，在炎亞...

南大不遷七股 市府曝校區收回進度

台南大學確定不遷校到七股校區後，市府將收回120公頃土地，有議員昨天質詢說現況校園雜草叢生，蛇、犬藏身，東校區約20公頃...

雲林公共自行車11月底上路 投入900輛

雲林縣政府推動公共自行車，與MOOVO運點科技公司簽約，預計11月底投入一般型單車700輛、電動單車200輛，在斗南、虎...

科技養老 嘉市推長者照護智慧觀測服務

嘉義市的老年人口比率17.93%高於全國平均，市府繼推出獨居長者緊急救援系統服務，昨再發表長者照護智慧觀測服務，在住處浴...

廣角鏡／太吉之星三號 首航布袋馬公

布袋港唯一航線為來回澎湖馬公市，海有航運公司斥資2.4億元打造新船「太吉之星三號」投入，副縣長劉培東等人昨天剪綵首航，4...

南市安平區「天坑」搶修完成 23日才能鋪柏油全線通行

台南市安平區府平路昨天發生預拌混凝土車經過造成箱涵頂板及路面壓破大洞，市府水利局動員人員、機具加速搶修，已於今天晚間6點...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦