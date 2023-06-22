南大不遷七股 市府曝校區收回進度

台南大學確定不遷校到七股校區後，市府將收回120公頃土地，有議員昨天質詢說現況校園雜草叢生，蛇、犬藏身，東校區約20公頃土地規畫做智慧水產養殖區，地方疑慮能否帶動就業，西校區約80公頃則盼開放漁民承租養殖；市長黃偉哲說，校區招商活化一定以市民利益為最大考量。

南市農業局長李建裕表示，東校區扣掉環境保留區滯洪池11.57公頃，能提供約20.22公頃開發智慧養殖專區，目前由民間自提促參案，可行性評估已通過、招商文件審查也差不多，預計7月上網徵求投資計畫書，將在北部和中部開說明會，盼優良廠商投標，年底完成簽約早日開發，但西校區因有黑面琵鷺棲息及生態敏感區，環評審查已決定不開發。

議員蔡蘇秋金質詢說，東校區做智慧養殖專區希望能提高技術水準，吸引有心人士投入養殖業，帶動產業發展及漁民生計，但目前的招商民眾有疑慮；另針對西校區80公頃歸還市政府後，地方漁民訴求如果沒有違反相關法令，希望讓七股漁民承租、繼續養殖。

蔡蘇秋金也建議，當地有台61省道，七股漁產也打出知名度，希望能成立七股農特產品展銷中心，推廣七股美食等特色產業，活化規畫不要倉促上路，要多聽取在地居的意見。

南大七股校區是台南縣政府時代無償提供南大遷校用地，東校區陸域部分完成道路及機電中心建築，其他一片「空盪盪」。

都發局長徐中強指出，該區基地原為一般農業用地，移撥南大時，使用地目變更為特定專用區供辦興校，南大已向教育部申請廢止興辦七股校區案，確定即可公告進行撥還程序，在國土計畫中將使用地目恢復一般農業用地，符合農漁養殖使用。