台南國際芒果節將登場 這社團霸氣下訂600箱

2023台南國際芒果節明（22）日在走馬瀨農場開跑，產期約1個月，南市府也把握各場合賣力宣傳，大台南不動產開發商業同業公會昨大手筆下訂600箱，號召消費者品嘗當令台南芒果。

包括台南市長黃偉哲、副市長趙卿惠、地政局長陳淑美、經發局長林榮川、農業局副局長陳仲杰等人昨出席大台南不動產開發商業同業公會會員大會，也把握機會行銷芒果。黃偉哲表示，台南愛文芒果向有「夏日紅寶石」美稱，在欉紅美味，吃過會心心念念，期待產季到來。

大台南不動產開發商業同業公會理事長胡炳昆表示，難忘台南芒果濃郁香甜，趁產季訂購600箱，和會員等夥伴分享自己心中第一名的芒果，也鼓勵會員吃了喜歡還可以趁產季再訂購，用具體行動幫助農民。

農業局長李建裕表示，農業局特整合產區農會、合作社訂購資訊推出「臺南芒果訂購全攻略」(https://ppt.cc/fA5ezx)，便利民眾選購。同時推出台南芒果訂購資訊、上架到電商Hami市集、以及台灣下單日本取貨，7月並將上架到全國連鎖超市通路及國道服務區等眾多銷售管道。

他說，今年芒果小而美、美而甜，產區農會特推出甜蜜小果規格芒果箱6公斤18至24粒不同規格，歡迎全國民眾品嘗選購。