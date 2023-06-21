南市安平區「天坑」搶修完成 23日才能鋪柏油全線通行

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聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市安平區府平路破損箱涵，市府動員完成搶修，開放部分道路通行。圖／水利局提供
台南市安平區府平路破損箱涵，市府動員完成搶修，開放部分道路通行。圖／水利局提供

台南市安平區府平路昨天發生預拌混凝土車經過造成箱涵頂板及路面壓破大洞，市府水利局動員人員、機具加速搶修，已於今天晚間6點半完成混凝土灌漿，修復頂板長度約14公尺、寬度約4公尺，並開放部分道路通行，現場並有佈設交維設施及人員引道通行；待混凝土養護完成強度足夠後，預定6月23日進行路面瀝青混凝土刨鋪作業後恢復全線通車。

市府表示，該處箱涵頂板及路面破損，接獲通報後立即抵達現場勘查並成立前進指揮所，動員人員機具加速搶修，箱涵頂板破損長度約6公尺，寬度約2.5公尺，深度2.4公尺。經現場評估，除修繕破損位置外，市府也啟動超前佈署，將府平路全段箱涵進行縱走調查，針對頂板狀況不佳處將另案辦理頂板打除重新施作；

市府對於全市老舊或有安全疑慮的雨水箱涵進行縱走調查，檢視箱涵內部狀況並輔以透地雷達檢查，後續市府逐段編列2億6000萬元辦理「台南市老舊箱涵修繕執行計畫」。

水利局也提醒民眾，施工現場均派有義交24小時指揮交通，請用路人配合義交指揮。施工期間道路減縮，也請用路人盡量避開該路段或繞道行駛，以維施工及行車安全。

台南市安平區府平路破損箱涵，市府動員完成搶修，開放部分道路通行。圖／水利局提供
台南市安平區府平路破損箱涵，市府動員完成搶修，開放部分道路通行。圖／水利局提供
台南市安平區府平路破損箱涵，市府動員完成搶修，開放部分道路通行。圖／水利局提供
台南市安平區府平路破損箱涵，市府動員完成搶修，開放部分道路通行。圖／水利局提供
台南市安平區府平路破損箱涵，市府動員完成搶修，開放部分道路通行。圖／水利局提供
台南市安平區府平路破損箱涵，市府動員完成搶修，開放部分道路通行。圖／水利局提供

水利局 台南 雨水

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